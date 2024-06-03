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6/3 威力彩頭獎摃龜！今彩539頭獎開出3注 獎落雙北、高雄

今晚開獎的第113000045期威力彩頭獎摃龜；第113000133期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000045期威力彩頭獎摃龜；第113000133期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2024/06/03 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月3日開獎的第113000045期威力彩頭獎摃龜，第113000133期今彩539頭獎開出3注，由高雄市楠梓區德民路356巷30之18號1樓的「德民彩券行」、台北市萬華區和平西路3段122號1樓的「兆財彩券行」與新北市瑞芳區民生街7號的「增富彩券行」的開出。

第113000045期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、11、22、35、36。第二區：03」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共258注中獎，每注可得4000元；陸獎共2093注中獎，每注可得800元；柒獎共3450注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8217注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5148注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8799注中獎，每注可得100元。

第113000133期今彩539中獎號碼為「06、10、21、24、31」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共248注中獎，每注可得2萬元；參獎共8404注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1397注中獎，每注可得50元。

第113000133期39樂合彩中獎號碼為「06、10、21、24、31」，四合共8注中獎，可得21萬2500元；三合共407注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5856注中獎，每注可得1125元。

第113000133期3星彩中獎號碼為「697」，壹獎共118注中獎，每注可得1萬元。

第113000133期4星彩中獎號碼為「2621」，壹獎共62注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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