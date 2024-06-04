奧迪A5自撞四輪朝天 居民盼加強取締改裝車

車輛自撞翻覆成四輪朝天。（圖由民眾提供）

2024/06/04 14:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛奧迪A5昨（3）日深夜行經高雄市大寮區正氣路，自撞路邊水泥墩，翻覆成四輪朝天，羅姓駕駛自行脫困，送醫後並無大礙，他稱剎車故障才會發生意外。不過當地居民指出，半夜經常有「山道猴子」出沒，改裝車噪音擾人，希望駕駛人有公德心。

林園分局3日夜間11時35分接獲報案，在大寮區正氣路有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。

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現場為25歲羅姓男子駕駛轎車沿正氣路西往東方向行駛，至肇事地點時，擦撞路邊水泥墩不慎翻覆，該部售價250萬以上車輛毀損嚴重，羅男送醫無大礙，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。

大寮區正氣路周遭不平靜，近來傳出有改裝車半夜呼嘯而過，民代接獲陳情曾邀集高市環保局、林園分局等相關單位會勘，盼能解決民眾困擾；環保局、林園分局5月16日夜間也設置攔檢點聯合稽查。

林園分局統計，從今年1月至5月中旬，轄內共取締無照駕駛789件、闖紅燈3367件、擅自增、減、變更原有規格設備35件、通報環保局疑似改裝致噪音車403件，以及酒後駕車165件，將持續執行交通巡查勤務。

車輛毀損嚴重，零件散落一地。（圖由民眾提供）

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