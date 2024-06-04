沒下雨還撐傘遮特徵 台南豪宅珠寶金飾大盜落網
〔記者王俊忠／台南報導〕今年5月28日下午，台南市東區虎尾寮地區的1戶豪宅遭1名陌生男子潛入偷取屋內鑽石珠寶金飾物，屋主損失約75萬元。警方獲報循線追查，3日下午到安南區吳姓竊嫌住處逮獲吳嫌、起出大部分贓物。警方發現有素行的吳嫌很狡猾，當天沒有下雨，他還撐傘遮掩自己的容貌特徵。
這處位在東區虎尾寮裕和路一帶的透天豪宅，屋主夫妻都是高知識份子、經濟條件佳，案發當天下午，屋主僱請1位清潔阿桑進屋打掃，阿桑一時疏忽忘記關上大門，有行竊素行的無業吳姓男子（42歲）駕車路過，見該豪宅大門洞開，在附近觀察後就潛入屋內、上到3樓臥房竊取屋主的大批鑽石、珠寶與金飾等貴重物品，得手後離去。
請繼續往下閱讀...
偷完1次的吳男竟食髓知味、再返回豪宅想偷第2次，但這次吳男上樓時，被清潔阿桑聽到有腳步異聲，阿桑喊出聲後，吳男嚇得趕緊下樓撐傘離去。警方說，當天豪宅附近虎尾寮地區沒有下雨，吳男心機很重、出外還撐傘企圖遮掩自己的容貌與身形特徵。
案發後，豪宅屋主發現家裡「中賊偷」，屋內知名品牌鑽石、黃金、首飾、黃金項鍊、戒指等貴重物遭竊，損失約75萬元台幣。轄區南市一分局警方獲報即成立專案小組追查，逐一過濾比對相關線索後，鎖定住在安南區的吳姓男子涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦。
3日下午5時，警方持台南地院與地檢署核發的搜索票及拘票，前往吳嫌住處拘提吳嫌到案，並在吳嫌座車內起獲豪宅屋主遭竊的大部分珠寶飾品。但失主說沒有找回較貴重的鑽石與黃金；吳嫌否認有偷到鑽石與黃金、也說沒有拿去銷贓。警方質疑吳嫌在編故事、未吐實，有滅證之虞，將依加重竊盜罪法辦並建請檢方聲押吳嫌。