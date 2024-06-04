沒下雨還撐傘遮特徵 台南豪宅珠寶金飾大盜落網

南市一分局警方查獲吳姓男子涉在東區虎尾寮某豪宅偷取的大批珠寶首飾品。（圖：警方提供）

2024/06/04 11:32

〔記者王俊忠／台南報導〕今年5月28日下午，台南市東區虎尾寮地區的1戶豪宅遭1名陌生男子潛入偷取屋內鑽石珠寶金飾物，屋主損失約75萬元。警方獲報循線追查，3日下午到安南區吳姓竊嫌住處逮獲吳嫌、起出大部分贓物。警方發現有素行的吳嫌很狡猾，當天沒有下雨，他還撐傘遮掩自己的容貌特徵。

這處位在東區虎尾寮裕和路一帶的透天豪宅，屋主夫妻都是高知識份子、經濟條件佳，案發當天下午，屋主僱請1位清潔阿桑進屋打掃，阿桑一時疏忽忘記關上大門，有行竊素行的無業吳姓男子（42歲）駕車路過，見該豪宅大門洞開，在附近觀察後就潛入屋內、上到3樓臥房竊取屋主的大批鑽石、珠寶與金飾等貴重物品，得手後離去。

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偷完1次的吳男竟食髓知味、再返回豪宅想偷第2次，但這次吳男上樓時，被清潔阿桑聽到有腳步異聲，阿桑喊出聲後，吳男嚇得趕緊下樓撐傘離去。警方說，當天豪宅附近虎尾寮地區沒有下雨，吳男心機很重、出外還撐傘企圖遮掩自己的容貌與身形特徵。

案發後，豪宅屋主發現家裡「中賊偷」，屋內知名品牌鑽石、黃金、首飾、黃金項鍊、戒指等貴重物遭竊，損失約75萬元台幣。轄區南市一分局警方獲報即成立專案小組追查，逐一過濾比對相關線索後，鎖定住在安南區的吳姓男子涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦。

3日下午5時，警方持台南地院與地檢署核發的搜索票及拘票，前往吳嫌住處拘提吳嫌到案，並在吳嫌座車內起獲豪宅屋主遭竊的大部分珠寶飾品。但失主說沒有找回較貴重的鑽石與黃金；吳嫌否認有偷到鑽石與黃金、也說沒有拿去銷贓。警方質疑吳嫌在編故事、未吐實，有滅證之虞，將依加重竊盜罪法辦並建請檢方聲押吳嫌。

南市一分局警方在吳姓男子車上起獲其涉在東區虎尾寮某豪宅偷取的珠寶首飾贓物。（圖：警方提供）

南市一分局警方查獲吳姓男子涉在東區虎尾寮某豪宅偷取的大批珠寶首飾品。（圖：警方提供）

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