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台中大肚民宅火警 2人受困3樓順利救出

台中大肚中沙路一棟民宅4樓加蓋今天凌晨起火，消防人員順利將受困3樓的兩人救出。（記者陳建志翻攝）

台中大肚中沙路一棟民宅4樓加蓋今天凌晨起火，消防人員順利將受困3樓的兩人救出。（記者陳建志翻攝）

2024/06/04 09:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大肚區中沙路164巷一棟透天民宅4樓加蓋的雜物間，今天凌晨2點多傳出火警，當時屋內有4人，其中2人順利逃出，另外2人則受困在3樓前方的臥室，台中市消防局獲報出動5個單位，30多名警義消到場滅火，順利將受困3樓的1男1女救出，沒有人員傷亡，火勢也在約1小時撲滅，詳細起火原因今天將由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今天凌晨2點16分接獲民眾報案，指稱大肚區中沙路164巷1弄有民宅火警，立刻派遣第四大隊、犁份分隊等5個單位，出動各式消防車輛14輛、消防人員33名、義消3名，由四大隊朱錦源副大隊長指揮救火。

消防人員抵達時，發現3樓透天民宅的4樓加蓋的雜物間冒出濃煙、火苗，立刻佈水線灌救，當時住在屋內一對老夫婦已經逃出火場，表示3樓臥室還有兩人受困，消防人員除到4樓灌救，也同步派人到3樓前臥室搜救，順利將1男1女引導脫困，所幸兩人都安然無恙。

在消防人員全力灌救下，火勢約在2點53分控制，3點24分撲滅，沒有人員傷亡，屋主表示頂樓加蓋平時當雜物間，不知道怎麼會起火？詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

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