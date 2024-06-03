林園分局取締大型車 違規樣態最多前三名出爐

林園分局執行交通大執法，攔查大型車輛。（圖由林園分局提供）

2024/06/03 16:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局為降低轄區大型車造成交通事故，5月3日起展開為期一個月「大型車交通違規大執法」專案，林園分局今（3）日表示，1個月來取締433件違規，其中以轉彎或變換車道不依規定最多，日後將採滾動式分析易肇事熱時、熱點調整相對應勤務部署。

林園區5月2日發生大貨車與機車擦撞車禍，釀30歲女騎士死亡，林園分局即於5月3日起展開交通大執法，今天滿一個月，警方公布違規樣態。

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林園分局表示，該分局於今年1月至4月，告發取締大型車違規闖紅燈、車輛未依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定及其他違規，總計1007件。

林園分局指出，5月3日起規劃為期一個月專案執法勤務，對於行駛經過林園、大寮區大型車輛，特別針對闖紅燈、車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且能否正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定等違規項目，總計取締433件。

警方分析，取締案件中以轉彎或變換車道不依規定86件最多，其次分別為所載貨物超載或滲漏（含不穩妥）82件，未安裝行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用47件。

分局長李宏倫呼籲，大型車因體積龐大且視野死角多，駕駛人務必多留意路況，大型車業者及駕駛人更應確實遵守相關承載規定，以避免嚴重事故發生，以防範大型車視線死角及內（後）輪差造成的車禍發生；民眾於道路上，遇到大型車行經時，務必保持安全距離及空間，勿進入視野死角及千萬勿與大型車併進併行。

警方攔查大型車輛。（圖由林園分局提供）

警方攔查大型車輛。（圖由林園分局提供）

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