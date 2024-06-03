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基隆北寧路山崩 公路局：台二線阻斷改道

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午2時28分發生山崩，公路局副局長林聰利表示，北區養護分局基隆工務段已成立緊急應變小組，前進指揮所也設立了。（記者吳昇儒攝）

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午2時28分發生山崩，公路局副局長林聰利表示，北區養護分局基隆工務段已成立緊急應變小組，前進指揮所也設立了。（記者吳昇儒攝）

2024/06/03 15:56

首次上稿 15:28
更新時間 15:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午2時28分發生山崩，公路局副局長林聰利表示，大量土石崩塌，覆蓋台二線70K不通，請用路人改走台二丙線，北分局表示，請台二線往基隆方向民眾提早改道，機車建議「台2丁線→台5線（南榮路）→接回台2線往基隆」，汽車改走台62線接台62甲線往基隆。

北區養護分局基隆工務段已成立緊急應變小組，前進指揮所也設立了，其他詳情會進一步了解。

公路局北區養護工程分局表示，基隆市中正區台2線70K發生坍方，造成交通雙向阻斷，北分局及基隆段已於下午2時58分派遣機具及人員積極搶修，目前6車受困，2人受傷，傷勢待確認，後續災況持續清查中。

北分局表示，請台二線往基隆方向民眾提早改道，以策安全，機車建議「台2丁線→台5線（南榮路）→接回台2線往基隆」，汽車改走台62線接台62甲線往基隆。

北分局提醒，近期北台灣雨勢不斷，用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛；若欲查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

基隆北寧路發生山崩。（記者吳昇儒攝）

基隆北寧路發生山崩。（記者吳昇儒攝）

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午2時28分發生山崩。（記者吳昇儒攝）

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午2時28分發生山崩。（記者吳昇儒攝）

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