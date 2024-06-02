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詭譎！乩童起乩突倒地不起 幼教師緊急CPR送醫仍不治

台中某宮廟到嘉義縣梅山玉虛宮進香，男 乩童突倒地不起，送醫急救不治。（民眾提供）

台中某宮廟到嘉義縣梅山玉虛宮進香，男 乩童突倒地不起，送醫急救不治。（民眾提供）

2024/06/02 19:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中地區某宮廟昨（1）日中午到嘉義縣梅山鄉玉虛宮進香，兩位男乩童在廟前起乩時，後方裸露上身的乩童突「扑街」陷入昏迷，懂得急救的幼兒園老師陳怡真見狀立即衝上前做CPR，但嘉縣消防局獲報到場救援已無呼吸心跳，送往嘉義大林慈濟醫院急救仍告不治。

這起李姓乩童起乩離奇死亡事件，嘉義地檢署檢察官、法醫今天初步相驗後，指死者沒有慢性病史，外觀也無明顯的致死外傷，預計6月5日解剖以釐清死因與死亡方式。

警方調查，死者李姓乩童是從台中南下，與宮廟眾人進行聯合南巡進香，1日中午12時許抵達嘉義縣梅山鄉玉虛宮，進入廟門前，李男與另一名乩童一後一前起乩，但李男身體突往左前方傾斜，臉部直接著地動也不動，在旁信眾連忙上前查看，發現李男已無氣息，嚇著驚叫「救人喔」。

為李男進行CPR急救的陳怡真表示，當時聽見一陣驚呼聲，過去查看時已經有很多民眾圍在一旁，但沒有人進行急救護處，立即大喊「我會CPR」，眾人隨即讓開一條路給她為李男做CPR，直到消防人員到場接手救護，可惜最終沒有救回一命。

嘉縣消防局1日中午12時20分許接獲報案，派遣人車趕往馳援，到場時發現男子已被移至馬路旁，並有熱心民眾為男子做CPR心肺復甦術急救，救護人員接手後使用AED電擊，但到院前無呼吸心跳，經急救仍告不治。

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