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碩士「色」影師花1萬誘13歲少女上床！賠50萬再被判3年10月

13歲少女接外拍工作，「色」影師掏出1萬元誘使小花和他發生性行為。（情境照）

13歲少女接外拍工作，「色」影師掏出1萬元誘使小花和他發生性行為。（情境照）

2024/06/01 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕具有碩士學歷的陳姓男子透過臉書結識13歲少女小花（化名），兩人相約到摩鐵外拍，小花擔心安危，請女同學陪同，沒想到同學竟被陳男用200元打發離開，兩人進入摩鐵後，陳男掏出1萬元誘使小花和他發生性行為，事後陳男雖然賠了50萬元，但仍被法官依妨害性自主罪判刑3年10月。

判決指出，2020年7月10日，陳男和小花相約到摩鐵外拍時，兩人約在超商門市碰面，小花擔心安危請班上女同學陪同，當陳男開車抵達時，2女一起上了陳男的車；當車子往摩鐵方向開去時，途中行經連鎖咖啡店，陳男拿200元給小花同學，請她下車去喝咖啡等候，同學接過錢下車，獨留小花和陳男在車上。

陳男見女同學走進去咖啡店，開車揚長而去，兩人進入摩鐵後，陳男假意拿出相機拍了幾張照片，隨即掏出1萬元表達想跟小花發生性行為，小花被「鉅款」打動同意，兩人完成性交易後，陳男便開車載她離去，直到小花在學校出現行為異常，經師長介入後得知此事才報警。

高雄地院審理時，陳男坦承和小花發生性交易，但辯稱他不知道小花未滿14歲；法官認為，陳男擁有碩士學歷，對於我國學制應有一定了解，小花當時念國一，按年齡推算應為13歲，而陳男明知小花才剛念國一，不可能不知道她未滿14歲，雖然事後賠了50萬元與小花家人和解，但仍依對於未滿14歲之女子為性交罪判徒刑3年10月，可上訴。

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