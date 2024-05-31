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韓籍醉男大鬧小港機場航警霸氣壓制 現場一片掌聲

韓籍男子站在入境門口，擋住其他旅客動線。（圖取自「黑色豪門企業」）

韓籍男子站在入境門口，擋住其他旅客動線。（圖取自「黑色豪門企業」）

2024/05/31 10:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名酒醉韓國籍旅客昨（30）日深夜入境台灣，通過海關後疑想起行李未領齊，意欲返回管制區遭阻止，竟站在入境門門口阻擋住其他旅客出境，且多次與機場工作人員肢體推擠，航警到場仍不改盛氣凌人，還以不雅手勢及穢語污辱員警，遭壓制在地，現場響起一片掌聲及喝采，該男子今（31）日被警方以妨害公務罪送辦。

臉書社群網站「黑色豪門企業」po出韓籍旅客大鬧小港機場過程，一名身材高大、身著白色T恤、七分褲男子，站在航廈入境門門口，情緒激動與海關、安檢人員等機場人員爭執，他言語夾雜以英文高喊「My baggage」，男子站的位置擋住其他旅客動線，他對機場人員要求離開不為所動，為了讓旅客順利通行，雙方數度肢體推擠，氣氛火爆。

航警到場後，該男子仍怒氣沖沖，航警強行拉到一旁，但仍他不斷與機場人員爭論，機場人員意欲離去時，他拿著手機追上去拍攝，且做出侮辱航警言行，航警立即將他壓制在地，此時現場響起一片掌聲，還有人吹口哨、喝采表達對警方強力執法的支持。

航警局高雄分局今（31）日委請通譯協助釐清過程，高雄分局表示，該韓籍旅客昨（30）日搭乘VN-586河內往高雄班機，入境時已酩酊大醉，離開入境管制門後才發現尚有一行李遺留海關檢查處，欲返回該處取回行李，他酒醉欲擅闖管制區遭機場人員制止。

經了解，該名韓籍旅客過程中不僅妨礙入境旅客通行，影響航廈秩序，甚至以不雅手勢及穢語侮辱現場執勤員警，警方即依妨害公務現行犯將其逮捕，詢問後將依違反刑法妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄分局表示，機場屬於國家關鍵基礎設施，擔負國內外旅客運輸的重要任務，重要性不容忽視，面對任何機場滋擾或危害，航警皆會強勢執法，以維護國門形象。警方也在此呼籲，民眾如於公務員依法執行職務時，當場侮辱，影響公務員執行公務者，將處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

韓籍男子持手機拍攝過程。（圖取自「黑色豪門企業」）

韓籍男子持手機拍攝過程。（圖取自「黑色豪門企業」）

警方將韓籍男子壓制在地。（圖取自「黑色豪門企業」）

警方將韓籍男子壓制在地。（圖取自「黑色豪門企業」）

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