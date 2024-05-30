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奧客按摩賴帳還當眾露鳥 美容師喝斥才穿衣挨罰4萬

李姓男子到按摩店按摩，賴帳還當眾「露鳥」被法官判罰4萬元。 （記者林嘉東攝）

李姓男子到按摩店按摩，賴帳還當眾「露鳥」被法官判罰4萬元。 （記者林嘉東攝）

2024/05/30 15:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子身無分文，跑去基隆市一家按摩店，被控找女美容師幫他按摩肩頸10分鐘，竟賴帳不付100元，還全身脫光光當眾「露鳥」。基隆地院審結，將李男依犯公然猥褻、詐欺等罪，合併判處拘役40天，得易科4萬元罰金。

判決指出，55歲李姓男子今年1月3日下午1點30分，到基隆市仁愛區一家按摩店按摩，找了一名女美容師幫他按摩肩頸10分鐘；按摩結束後，美容師向他收取100元按摩費用，李男藉故要去上廁所。

李男進入廁所後，把全身衣服脫光，竟要求美容師到廁所裡面幫他按摩遭拒後，李男竟暴走，當眾露鳥；美容師見狀當場喝斥李男，李男才穿起衣服。

店家隨後向李男收按摩費，李竟稱身上一毛錢都沒有，店家只好報案控告李男詐欺、公然猥褻等罪。警方調閱按摩店內監視器，證實李男確實在如廁後，褪去身上衣物露鳥。

檢方認定，李男公然在按摩店內多數人得以共見共聞的場所內，裸露性器官行徑，引起一般人羞恥或厭惡感，有礙社會善良風俗，已觸犯公然猥褻罪；另外，李男沒錢消費，卻到按摩店內找女按摩師按摩，則另觸犯詐欺罪，將李男提起公訴。

法院審理時，李男坦承犯行，法官因此合併判處李男拘役40天，得易科4萬元罰金。

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