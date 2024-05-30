寄宿13年被老闆娘嫌「沒路用」 男子推落水溝再掐斃判刑12年

李男疑因被寄宿達13年的老闆娘嫌「沒路用」，竟將她推落水溝再勒斃，高院今依殺人罪判李男12年徒刑。（記者楊國文攝）

2024/05/30 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市李姓男子疑因遭寄宿13年的廖姓老闆娘嫌棄「沒路用」，去年3月見廖婦責備繼女，情緒失控將廖婦推落3公尺深的圳溝，查看她還有氣息，還嗆李男「與你沒完沒了」，再將她掐死，桃園地院組成國民法官參與審理，雖然李男坦承犯行，仍依殺人罪判刑12年，上訴後，高等法院今仍判刑12年，可上訴。

檢警調查，57歲的李姓男子去年3月14日晚間7時46分，在中壢區中正路住家，看見42歲廖姓老闆娘因細故毆打責罵蔡姓繼女，導致全身多處傷痕，李見狀上前勸阻，還建議叫救護車送醫治療，卻遭闆娘羞辱，責罵李「沒路用」，李男突然情緒失控，抓住廖婦肩膀往鐵門撞擊，隨即將其推入後門下方深達3米圳溝，導致當場昏迷。

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李男為確認廖婦是否死亡，持木梯爬下水溝查看，見廖婦尚有氣息，來抓住李左手，再度辱罵「若清醒一定與你沒完沒了！」李男再以雙手將廖婦掐至斷氣。廖婦同住的蔡姓繼子發現後，將廖婦從水溝中拉起，緊急報警送醫仍不治。檢方將李男依殺人罪起訴。

桃園地院組成國民法官和職業法官共同審理，李男自白犯行，但主張因適用刑法第59條減刑，但合議庭審理認定李男以暴力宣洩自身不滿，竟將廖婦丟落3公尺深的圳溝，再進一步將她勒斃，行兇過程有多次機會可以停止犯行，卻執意行兇，可謂殺意甚堅，考量行兇後未立即離去，協助引導救護車至案發現場，良心未泯，且犯後坦承犯行，依殺人罪判刑12年。全案上訴高等法院。

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