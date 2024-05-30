女騎車上國3從嘉義飆到屏東 國道警攔不停無奈「護送」

國道第八大隊4輛警車一路「護送」洪女騎車。（警方提供）

2024/05/30 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕44歲洪姓女子昨（29）日下午1點55分許，從國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處誤闖國道，國道第八警察大隊派遣白河分隊4輛巡邏車前往攔查未停，洪女也硬闖國道警在善化交流道的4警攔截人牆，接續由第五警察大隊一路「護送」，洪女最後飆了130公里遠，才在國3屏東大鵬灣出口被攔下，結束在國道騎車橫跨4縣市「驚奇之旅」。

第八大隊說，警車一路跟隨洪女並廣播要求停車，但洪女充耳不聞，第八大隊部署4車8人在國道3號台南善化交流道南向340公里處，封閉車道設點攔截，但洪女硬從大車的車間縫隙衝越攔截點，4警攔也攔不停，就這樣持續往南狂飆。

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為維護用路人行車安全，並避免該機車騎士遭來車碰撞，國道警由巡邏車在後方尾隨，並阻絕車流，同時通知第五公路警察大隊協助攔查。

昨天下午3點21分許，洪女機車騎了約1個半小時後，才在國道3號南向末端屏東大鵬灣出口處停靠路邊，被警察攔下。

第八大隊調查，洪女騎乘普通重型機車，自國道3號中埔交流道進入高速公路往南，無法明確表達誤闖及拒絕接受攔查原因。警方除依法舉發交通違規外，警詢後另依涉犯公共危險罪嫌，移請嘉義地檢署偵辦。

洪女騎車，硬從大車的車間縫隙衝越攔截點，4警攔也攔不停。（過道第八大隊提供）

洪女（左三）在國3屏東大鵬灣端才被警察攔下。（國道第八大隊提供）

洪女硬闖過國道警在台南段的攔截。（警方提供）

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