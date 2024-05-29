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疑性侵女兒、性騷女警 北捷警小隊長正式停職

台北市警局捷運警察隊一名小隊長，日前被爆涉嫌性侵女兒，並在2015年涉嫌騷擾同單位2名女警；警政署昨天召開考績會後，決議將小隊長停職。（資料照）

台北市警局捷運警察隊一名小隊長，日前被爆涉嫌性侵女兒，並在2015年涉嫌騷擾同單位2名女警；警政署昨天召開考績會後，決議將小隊長停職。（資料照）

2024/05/29 18:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局捷運警察隊一名小隊長，日前被爆涉嫌性侵女兒，並在2015年涉嫌騷擾同單位2名女警；由於案情重大，北市警在4月25日宣布將小隊長報請停職。捷運警察隊、台北市警局先後召開考績會，經考績委員審議後，全案送交警政署召開考績委員會，警政署昨天召開考績會後，決議將小隊長停職。

警方是根據警察人員人事條例第29條「警察人員其他違法情節重大，有具體事實者，得予以停職」。

警方指出，此法條並非「現喊現停」，必須要由同仁所屬單位與警察局、警政署，先後召開考績委員會，經考績委員審議後，最後再由警政署召開考績會來決定是否停職。

根據爆料，這名小隊長過往工作時若遇到應酬飲宴，喝完酒後回家就會對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至還曾藉著酒意性侵。他女兒成年上大學後，逐漸了解相關法律，近來這才在朋友陪同下到婦幼隊報案，說出自己未成年時遭父親性侵的遭遇。

北市警也針對小隊長性騷女警一事重啟調查，當時小隊長專找剛調來捷運隊的女警吃飯，還曾傳「你是我在單位裡最疼的人」、「最喜歡妳、最照顧妳」等訊息騷擾女警，甚至還要同仁將他與女警排班排一起，行徑誇張。

據悉，這名小隊長在捷警隊服務超過10年，先前在一分隊任職，過去曾在保安警察大隊待過，後來才輾轉到捷運隊任職；他雖然身處專業單位，但交遊廣闊，更與某些民代交情深厚。他平時工作表現平平，在外有不少糾紛、訴訟，同事對他的評價並不高。

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