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陳幸妤為患者植牙挨告疏失 二審判免賠定讞

從事牙醫師的前總統陳水扁女兒陳幸妤，為周姓女患者做植牙與假牙手術挨告疏失求償，台南高分院判認陳無疏失、免賠定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

從事牙醫師的前總統陳水扁女兒陳幸妤，為周姓女患者做植牙與假牙手術挨告疏失求償，台南高分院判認陳無疏失、免賠定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/05/29 17:39

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁從事牙醫工作的女兒陳幸妤，遭周姓女子指控有植牙醫療疏失、求償130萬元，一審判陳幸妤勝訴。案子上訴二審，周女秀出缺牙窘況、指陳醫療不當致其身心受創。陳幸妤律師主張醫審會已鑑定陳沒有醫療疏失，高等法院台南分院29日下午仍判陳幸妤勝訴定讞。

對於二審判決結果，周女聽判後無奈地說，無法接受如此判決結果，對她很不公平，陳幸妤不幫她完成植牙手術，她口中留兩根牙釘該怎麼辦？

周女提告，2020年8月至2021年5月間，陳幸妤為她做門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。陳幸妤使用長短、效期不一的植牙產品；又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，使她左邊植牙處往左第2顆牙齒往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康與精神受損害。

周女要求賠償慰撫金50萬元外，連同工作損失、重新植牙費與醫療費用等共130萬多元。她還提供當年照片說再賠多少錢也無法恢復她植牙前的美貌。

陳幸妤律師表示，陳幸妤為周女植牙2顆及牙冠，但周女對處理過程不滿意，陳有警覺、也拍照存證；周女要求不可以固定、甚至要全部退費。陳幸妤請她到其他家牙科診所做後續處理。

陳的律師說，當初周女找陳幸妤做假牙時並非全口重整，是其自身牙周病、牙菌斑等疾病因素，迄今2、3年延誤診斷，致牙齒鬆動等病情加重。經醫療鑑定認為陳為周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她接受植牙手術後有造成牙齒爆出，一審判陳幸妤勝訴、不必賠償；周女提上訴，台南高分院駁回、判周女敗訴確定，不得再上訴。

刑事部分，周女也控告陳幸妤涉嫌業務過失傷害，一審檢察官認為陳並無疏失，不起訴處分；周女再議被二審檢察官駁回，陳幸妤不起訴確定。

牙醫師陳幸妤為周姓女患者做植牙與假牙手術挨告疏失求償，台南高分院判認陳無疏失、免賠定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

牙醫師陳幸妤為周姓女患者做植牙與假牙手術挨告疏失求償，台南高分院判認陳無疏失、免賠定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

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