詐騙猖狂！南投警︰1～4月全縣阻詐6283萬元 假投資最多

南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲（中）穿上2000元紙鈔圖案的衣服，扮演「鈔票守護俠」，提醒民眾不被詐騙才能守護好財產。（圖由南投縣警局提供）

2024/05/29 14:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕儘管防詐宣導多到爆，民眾遭詐騙仍多，南投縣警局刑警大隊指出，警方與金融機構合作下，今年1到4月共同阻民眾交付詐款有184件，金額高達6283萬元，假投資手法最多，有人差點1次就遭詐走數百萬元，這些都是民眾的老本甚或借鉅款負債，提醒民眾時提高警覺來守住財產。

南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲穿上2000元紙鈔圖案的長袍，扮演「鈔票守護神」，親自下海宣導防詐，希望能讓民眾注意到該訊息，知道保護自己的財產最重要的撇步，就是不被各種詐騙手法迷惑而自動送給詐騙集體鉅款。

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蕭榮哲指出，縣內8個分局的員警，傾全力在能接觸到民眾的場合宣導新的詐騙手法和防詐方法，另也與金融機構、便利超商合作，發現神色有異、提款異常的民眾即通報警方，而今年1到4月警銀合作攔阻民眾被詐騙就有184件，攔阻6283萬元，平均1個月為民眾保住1570多萬元。

蕭榮哲說，假投資還是近期最多的詐騙手法，另外詐騙集團也愈飲愈多利用AI科技助陣，民眾接獲可疑電話或網路訊息，不管有多心動，都要先存疑，趕緊打165反詐騙專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南投縣警局刑警大隊秀出大堆鈔票，強調4個月攔詐金額高達6283億元。（圖由南投縣警局提供）

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