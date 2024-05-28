收受翁茂鍾禮品關說警察放水 盧秀燕愛將陳子敬被判休職半年

前台中市副市長陳子敬。（資料照）

2024/05/28 19:22

〔記者張文川／台北報導〕佳和集團負責人翁茂鍾炒作佳和股票，2011年被依違反證券交易法等罪判刑1年，得服社會勞動2196小時，當時負責監督執行勞動的台南警分局官田分駐所副所長楊博賢，卻護航造假翁的執行時數，監察院調查後認定，時任台南市警局長陳子敬等5名官員有違失，通過彈劾，懲戒法院今判陳子敬「休職6月」。

而時任台南地檢署主任觀護人韓國一、官田分駐所正副所長陳宏平、楊博賢雖皆有違失行為，但均已逾懲戒權行使期間，予以免議。

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陳子敬曾任南投縣、台南市警察局長、警政署主秘，2018年至2022年擔任盧秀燕第一任台中市長期間的副市長。

5人之中除了今日4人，另有時任台南地檢署檢察長周章欽（退休）也被彈劾，因司法官職務關係，被移送至懲戒法院之職務法庭另行審理，職務法庭二審本月20日認定周章欽收受襯衫長達5年、共11件，判處罰俸1年共約200多萬元確定。

懲戒法院今日判決指出，陳子敬等4人為易服社會勞動的執行機關，未依法執行翁茂鍾易服社會勞動案件，涉有違失，認定分別有關說所屬、未依法監督考核所屬、怠忽職守未依法執行，而陳子敬明知與翁茂鍾有利害關係，卻長期收受翁茂鍾餽贈的襯衫及補品。

判決指出，陳子敬於2006年1月至2015年8月間，7度收受翁茂鍾餽贈的襯衫至少14件，另於2015年間收受「四君子」補品4瓶，皆未依規定知會政風單位登錄建檔。

法院調查，2011年10月24日翁的炒股案判刑1年定讞，陳子敬於同年12月中旬已知道翁茂鍾透過社交人脈，指定至官田分駐所易服社會勞動，同月16日楊博賢前往陳子敬的台中大甲住處向陳母靈堂上香時，陳子敬在客廳向楊說：「警友會的翁茂鍾理事長，過一陣子會到官田分駐所執行社會勞動，他過去對警察幫忙很多」，暗示楊博賢關照翁茂鍾。

之後執行勞動時，楊博賢與官田所員警明知翁的出勤情形異常、未實際執行社會勞動業務，或遲到早退等，仍予放水，不實登載工作日誌、執行手冊，協助翁茂鍾累積時數，完成社會勞動。

懲戒法院衡酌4人的違失行為有關聯性，經整體評價其違失行為的適當懲戒處分，並計算懲戒權行使期間後，判決陳子敬休職6月，韓國一、楊博賢、陳宏平等3人，則因最後一次違失行為已逾追懲時效，判免議。

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