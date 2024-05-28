竹市晴空匯惡火》住戶返家取物 驚見家園佈滿焦油與黑漬水痕

新竹市晴空匯高樓火警，部分住戶今天返家取物，有住戶拍下整棟樓的公共空間已佈滿焦油與黑漬水痕。（讀者提供）

2024/05/28 18:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區集合式大樓526發生火警，造成2名消防人員殉職，受災的D1棟約112戶、351名住戶，今天中午後陸續分批返家拿取重要財物，部分住戶回到自己熟悉的家園，看到社區大廳及公共空間都佈滿黑油及黑水，且牆壁也被燻黑，難以相信這是原本的社區家園，尤其要拿手電筒摸黑進家裏，有的悲中從來，但因社區還未復電，無法整理家園，僅能緊急拿些重要物品就離開。

由於目前火警發生的D1棟仍處停電狀態，住戶只能爬樓梯回家，但多數住戶只能穿著雨衣、戴著口罩、頭燈，摸黑回家拿盥洗衣物及重要物品，看到原本居住的家園佈滿黑色焦油及黑水，大廳地板也是混著焦油的水，住戶只能小心翼翼在消防人員的引導下返家拿物品。

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新竹市消防局表示，進出的住戶分為低樓層和高樓層，且必需「團進團出」，今、明兩天現場上午10時至晚間8時都會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品，讓有需要住戶再安排時間前往。

部分住戶也拍下家園的照片，其中部分樓層的配電箱也被燒得焦黑，公共梯間也因降溫的水還在流，樓梯上充滿黑色焦油，磁磚牆面也被燻得焦黑一片，就連社區電影院區也是漆黑一片，幾乎難以走路。

住戶只能忍著不便及難過的心情返家，期待能趕緊復電重回家園。

新竹市晴空匯高樓火警，部分住戶今天返家取物，有住戶拍下整棟樓的公共空間已佈滿焦油與黑漬水痕。（讀者提供）

新竹市晴空匯高樓火警，部分住戶今天返家取物，有住戶拍下整棟樓的公共空間已佈滿焦油與黑漬水痕。（讀者提供）

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