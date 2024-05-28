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中國「網公」甜喊買虛幣 50歲婦暈船險被騙

李女（左）被中國「網公」要求投資虛擬貨幣。（讀者提供）

李女（左）被中國「網公」要求投資虛擬貨幣。（讀者提供）

2024/05/28 13:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日區50歲李姓女子上網認識1名中國籍男子，雙方互以老公、老婆稱呼，李女被「網公」要求加入虛擬貨幣投資APP，還前往台中銀行龍井分行匯款2萬5千元欲「試水溫」，幸好員警接獲機警行員通知趕來阻詐，李女於銀行櫃檯打電話給對方卻連絡不上，驚呼「網公」怎麼消失了。

烏日警分局今天表示，李女今年4月以來，每天被「網公」早晚問候，身陷粉紅泡泡甜蜜攻勢，男網友多次慫恿購買虛擬貨幣，李女於24日中午12時40分許趕往龍井分行匯款，行員發現李女對於匯款用途說法反覆，答不出投資細節，通報犁份派出所警員李藍浩、葉若均趕往協助。

在場人士說，這名「網公」要求李女儲值投資虛擬貨幣，聲稱保證獲利並傳來網址連結，李女帶著愛意又想發財，連員警臨櫃勸阻都聽不進去，直到去電才發現「網公」瞬間蒸發消失。

犁份派出所長劉浩廷表示，李女稱是朋友借錢，又說是投資，員警分析稱中國陌生男報好康，幾乎都是詐騙，並提出案例說明手法，李女恍然大悟封鎖「網公」並刪除對話，再也不敢上網亂交朋友，也感謝員警及行員保住積蓄。

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