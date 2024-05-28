台中太平鐵皮工廠火警 民眾驚險「開火車」搶救畫面曝

台中太平一家鐵皮工廠火警，一名男子冒險從工廠把車開出來，不過整輛車還是陷入火海，所幸男子及時逃生。（擷取自記者爆料網）

2024/05/28 13:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區鵬儀路一間鐵皮塑膠工廠，27日清晨5點多突然起火燃燒，因工廠裡面存放塑膠製品和原料，火勢一發不可收拾，火勢、黑煙直竄天際相當嚇人，台中市消防局獲報出動40多人到場搶救，火勢約1個小時撲滅，所幸沒有人員傷亡，不過今天傳出火警時一名男子冒險從工廠開出客貨車想要搶救車子的畫面，當時車子已經起火，後來更是整輛車陷入火海，所幸男子及時下車逃生，讓旁觀民眾都捏了一把冷汗。

台中市消防局27日清晨5點1分接獲報案，指稱太平區鵬儀路一間鐵皮工廠起火，立刻派遣太平分隊共計6個單位，出動各式消防車13輛、救護車1輛，消防人員43名，由三大隊組長郭凱瑭指揮搶救。

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消防人員到場時現場已竄出火苗，且因裡面存放塑膠製品和原料，火勢迅速延燒，火勢猛烈、黑煙直竄，整間廠房都陷入火海，現場還不時傳出霹靂啪啦的爆炸聲響，消防人員立刻佈水線搶救，火勢約在5點34分控制，5點56分撲滅，所幸沒有人員傷亡。

不過今天有畫面流出，昨天火警剛發生消防人員還沒到場時，一名男子為了搶救停在工廠前的客貨車，冒險在大火中將車子開出來外面街道，從畫面中可看到，當時車子右側和後方都已經起火，該名男子趕緊從駕駛座下車，沒多久整輛車還是陷入火海、付之一炬，所幸男子沒有受傷，讓目擊的民眾都捏了一把冷汗。

台中太平一家鐵皮工廠火警，一名男子冒險從工廠把車開出來，不過下車時車子右側和後方都已經起火。（擷取自記者爆料網）

台中太平一家鐵皮工廠火警，一名男子冒險從工廠把車開出來，不過整輛車還是起火付之一炬。（台中市消防局提供）

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