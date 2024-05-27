消防栓種類多 桃園小隊長攜手義消研發簡易開箱蓋工具

消防栓種類繁多，青埔消防分隊小隊長李志皇偕義消合力研發開啟利器。（記者李容萍攝）

2024/05/27 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕消防栓型式一般分為地上式跟地下式，但地下式箱蓋種類繁多，消防員執行水查勤務時候常要攜帶大量工具，加上道路鋪設時，柏油路面常常導致箱蓋卡住，開啟不易、費力費時等問題時常造成消防員調查水源及救災時使用的困擾。桃園市消防局第二大隊青埔分隊小隊長李志皇運用生活經驗中的想法與義消共同設計簡易開箱蓋工具，可大幅減少處理時間提升消防員在平時檢測及災時搶救的效能。

青埔分隊分隊長陳宥佐表示，消防員為火災搶救時有充足堪用的水源而避免影響救災的狀況發生，須定期對轄區內消防栓全面查察，確保開關無損壞、足夠的水量以及排除箱蓋卡死等狀況，例行檢查後當天也會將結果通知自來水公司並登載線上系統，以利自來水公司派員維修，一切事先的準備與防範都是為確保救災時消防栓水源能發揮最大效用。

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李志皇提到，與內壢分隊義消陳清文所設計的第一代簡易開箱蓋工具，運用槓桿原理，以消防員自身的重量就能省力打開箱蓋，也符合操作者的人體工學姿勢減少過程受傷機率，多功能設計也可以搭配消防栓開關工具來應用開啟地下式，除了輕量化攜帶的工具，也大幅減少處理時間，可提升消防員在平時檢測及災時搶救的效能。目前他與青埔義消分隊長楊豐瑋討論製作第二代，期盼會有更多功能，未來能推廣到其他分隊，改善同仁調查水源的困擾，達到減少攜帶工具、省時省力輕量的目標。

消防栓種類繁多，青埔消防分隊小隊長李志皇偕義消合力研發開啟利器。（記者李容萍攝）

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