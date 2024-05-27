行政訴訟上訴調解成功首例 女董娘少付200萬

行政訴訟上訴調解成功的首例，女董娘少付200萬元結案。圖中為最高行政法院受命法官張國勳，左為北區國稅局代表、右為女董娘委任律師。（記者楊國文攝）

2024/05/27 18:54

〔記者楊國文／台北報導〕新北市一位建設公司女董娘投資土地獲利，卻未申報，遭裁罰並應補稅共1400多萬元，經提起行政訴訟後被判敗訴，她上訴後仍自認相當委曲，最高行政法院法官張國勳依調解新制規定介入調解後，酌減罰鍰部份，今天女董娘和國稅局最終以1200多萬元調解成功結案；這是我國行政訴訟法自去年8月15日施行調解新制後，首件行政訴訟上訴調解成功案例。

最高行政法院今表示，這是公法上替代裁判紛爭解決新制的重要里程碑，期盼當事人善加利用調解機制，達成三贏。

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為提升紛爭解決效能，並紓減訟源，緩解司法過勞，行政訴訟法引入調解機制，於去年8月15日正式施行。當事人對訴訟標的具有處分權，且調解無礙公益的維護時，行政法院得於訴訟繫屬中，經當事人合意將事件移付調解；必要時，得就訴訟標的以外的事項，併予調解，並得許可第三人參加調解。調解由原行政法院、受命法官或受託法官行之，或由法官選任調解委員先行調解。

最高行政法院為配合新制施行，訂定「最高行政法院移付調解要點」，聘任12位來自各專業領域的調解委員，並由吳東都院長帶領各級行政法院法官考察韓國行政訴訟調解制度，返國後便積極鼓勵各審判庭善用調解機制。

今天首件行政訴訟上訴調解成功的案例，是由最高行政院受命法官張國勳負責執行調解成功，他也是擔任司法院行政訴訟及懲戒廳廳長任內，即於行政訴訟新制中引進行政訴訟調解機制的「催生者」。

此調解成立的是所得稅事件，女董娘遭北區國稅局補稅加裁罰共1400多萬元，她覺得倍感委屈，上訴最高行政院，被上訴人北區國稅局則秉持依法課稅的立場，雙方僵持不下，張國勳法官以調解新制介入調解，分析在國家稅收及罰鍰債權已獲得足額擔保的前提下，可參考過去足額清償的裁罰案例，最後在減少罰鍰約200萬元的情況下，相互讓步，順利成立調解。

最高行政法院表示，此次法律審調解成功的新典範，希望能讓行政機關對調解新制抱持更開放的態度，同時也鼓勵民眾善加利用調解機制，在依法行政的前提下，早日和平解決紛爭，促進官民和諧，緩解司法過勞，達成民眾、行政機關與行政法院三贏的制度目的。

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