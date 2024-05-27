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台中東興市場肉舖突起火 承租情侶嗆傷送醫

發生火災的店面兼住家，一樓是豬肉舖。（民眾提供）

發生火災的店面兼住家，一樓是豬肉舖。（民眾提供）

2024/05/27 14:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區知名東興市場今天上午傳出火警，消防局獲報派遣人車趕抵時，發現是一處豬肉舖兼住宅起火，火煙不斷自4樓竄出，除立即布署水線灌救，並協助租住在此的一對情侶檔脫困，所幸兩人僅輕微嗆傷，經送醫無生命危險，確實起火原因將進一步調查釐清。

台中市消防局今天上午10時37分許獲報，北區東興市場五順街民宅火警，派遣七大隊、轄區中區分隊等共計5個單位，出動各式消防車10輛、救護車2輛、消防人員41名，由黃世滄組長擔任指揮官趕抵時，發現現場是4層RC構造建築物，1樓為豬肉店舖，其餘3層樓住宅使用，2樓為客廳，3、4樓為臥室，於4樓有火煙冒出。

消防人員立即布署水線灌救，並協助當時在屋內的1男1女脫困，轄區第二分局文正所副所長呂弘智及巡邏人員等3名員警，也迅速到場協助管制及交通疏導，火勢在近11時許撲滅，現場燃燒面積2平方公尺，警方鑑識小組到場採證，初步研判疑為2樓客廳電線走火，但實際起火原因仍待消防機關火調人員勘查確認釐清。

經查，這1男1女分別為朱男（30歲）與張女（23歲），2人為男女朋友向屋主黃女承租該址整棟，1樓肉攤店鋪做生意，2至4樓居家生活，而當天為店休日，2人於2樓休息，張女發現起火後立即通報110，2人在消防人員處置下立即引導至屋外，經檢視傷勢為輕微嗆傷、意識清楚，經119送醫治療，幸無生命危險。

消防人員趕抵灌救，警方也迅速到場協助管制及交通疏導。（民眾提供）

消防人員趕抵灌救，警方也迅速到場協助管制及交通疏導。（民眾提供）

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