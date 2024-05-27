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托嬰中心遭停辦3個月20餘家長陳情力挺 黃偉哲允重新調查

安平某托嬰中心20多位家長向市長黃偉哲遞交陳情書。 （記者蔡文居攝）

安平某托嬰中心20多位家長向市長黃偉哲遞交陳情書。 （記者蔡文居攝）

2024/05/27 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平區某幼兒園附設托嬰中心疑似不當對待幼兒，事後監視器畫面離奇消失，遭市府重罰30萬元及停辦3個月，該裁處引起家長不滿，今天20多位家長到台南市議會向出席備詢的市長黃偉哲陳情，黃偉哲允諾進一步調查，若發現有疑義，原裁處將會適度修正。

上週市議會總質詢，有議員爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，小孩拍背過度用力，並出示有小孩因疏於照顧未換尿布造成屁股潰爛。市府教育局針對幼兒園重罰30萬元；社會局則依違反兒少福利法，針對4行為人各裁處6萬元，並命托嬰中心停辦3個月。

今天市議員李啟維質詢指出，多數家長認小孩相關影像遭誤用誤導，質疑裁處不公，要求市府要調查清楚，以免影響家長權益。

中午質詢結束後，黃偉哲出面接受家長陳情，20多位家長手持看板，質疑相關影像遭移花接木。一名家長指出，屁股潰爛照片中的小孩就是她的小孩，她小孩是因腸胃炎而非尿布濕疹，質疑為何小孩的私密照會流出公開，並揚言提告；另一名家長則說被拍背的小孩是他的小孩，他並不覺得有問題，孩子也沒有受傷，質疑全案遭誤導。而當初提出檢舉的一位家長，今天也出面質疑業者為何不敢公布監視錄影帶，雙方為此還互嗆。

陳情的家長表示，他們相信托嬰中心，小孩也已適應現在環境，停業後要換新環境將難以適應，要求政府應讓他們安心送托。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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