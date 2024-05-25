中國圍台軍演 澎湖海巡出海搶救斷指印尼漁工

海上作業時，印尼漁工不慎斷指。（澎湖海巡隊提供）

2024/05/25 18:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署因應中國｢聯合利劍-2024A｣圍台軍演，將艦隊分署第八（澎湖）海巡隊巡防艇前進部署應處，捍衛我國海疆主權。對峙局勢緊張之際，還是要肩負救傷任務，今（25日）馳援七美，搶救海上作業不慎斷指的印尼漁工，黃金時間內將斷指與傷患，送抵三總澎湖分院搶救。

澎湖海巡隊調查指出，今日中午12時40分接獲「滿金昇」漁船船長兒子葉先生報案，指稱｢滿｣船於七美南69浬處作業時，船上1名印尼籍船員右手食指一節斷裂，隨即往七美方向航行，請求派艇對開接應後送救援。

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該隊接獲報案後，隨即派遣線上10071巡防艇緊急趕往，並轉請第13巡防區指揮部通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，於下午1時40分在七美西南13.8浬處與「滿」船會合，順利將病患接駁上艇後隨即航返馬公港，據了解該名船員於操作蟹籠收繩機不慎絞斷手指，人員清醒，其右手食指作初步包紮，斷指裝袋冷藏保存，於下午3時45分順利抵達並交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

澎湖海巡隊將傷患與斷指，火速送回馬公港救護。（澎湖海巡隊提供）

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