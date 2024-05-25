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屁孩模仿外國跑酷運動攀爬高捷屋簷還逃票 捷警查獲開罰

3名少年攀爬高捷屋簷還逃票，今天下午遭捷警查獲開罰。（圖由警方提供）

3名少年攀爬高捷屋簷還逃票，今天下午遭捷警查獲開罰。（圖由警方提供）

2024/05/25 16:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網路社群張貼1段影片，內容為屁孩爬上高捷車站站體屋簷，嬉戲跳躍，並任意跨越柵欄出站還逃票；高捷警察今天（25日）下午循線查獲3名未成年少年，依規定數罪一併開罰。

幾名少年昨天爬上高雄捷運獅甲站站頂，高舉雙手比YA，遭保全勸離後還嘻皮笑臉，甚至在捷運站內翻過圍籬衝刺，疑似光明正大的逃票；更扯的是，少年還將過程錄下，表示「教你們怎麼搭捷運」；囂張行經曝光後，引來網友痛批「哪裡來的猴子？」

高雄捷運警察據報後，與高捷公司聯繫，調閱相關監視影像追查。今天（25日）下午1時50分，高捷文化中心站站務人員發現，有2名進站購買單程票的少年，特徵與涉案人相符，隨即向捷運警察隊通報。

警方於下午2時8分，順利於美麗島站將2涉案人攔下，並循線找到另1名少年，由捷運警察隊依違反大眾捷運法予以開罰。

警方指出，涉案的3名少年分別為洪姓少年（15歲）、楊姓少年（15歲）、吳姓少年（15歲），他們一起結伴外出遊玩，因為太無聊，就模仿外國跑酷運動，攀爬捷運站體屋簷。

警方指出，根據影片內容，3名少年均已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處1500元以上、7500 元以下罰鍰；另於站體內跨越柵欄出站部分，也違反大眾捷運法第50條1項4款規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

此外，影片中少年任意跨越柵欄出站的逃票行為，由高捷公司依規定追繳應補票價外，並應支付票價50倍之違約金。

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