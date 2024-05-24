新北議長盃龍舟賽遭冒名徵才騙個資 議會澄清：未曾外招工作人員

新北議長盃龍舟錦標賽日前在微風運河畔舉行「祭江點睛」儀式記者會，由新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌點睛祈福。（記者黃子暘攝，資料照）

2024/05/24 20:45

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議長盃龍舟賽舉行多年，是新北端午盛事之一，但疑似遭詐騙集團冒名盜用；日前一名民眾在臉書看到「議長盃徵工作人員」資訊，加LINE交出個資之後遲無音訊，因此聯繫主辦單位之一的新北市體育總會詢問，才知受騙。新北市議會、新北市體育總會均聲明，議長盃活動並無透過網路、臉書等管道徵求工作人員，呼籲民眾當心。

新北市議會公共關係室主任陳昌義受訪指出，日前一位民眾表示自己在臉書看到議長盃龍舟賽徵求活動當天工作人員的徵才廣告，因此透過LINE繳交基本資料報名，但等了一陣子未得進一步消息，因此聯繫新北體育總會，才讓事件曝光。

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陳昌義澄清，龍舟賽並沒有透過網路或社群媒體對外徵才，可能是詐騙集團想冒用真實活動名義，以此取得民眾個資，據他了解，宜蘭蘇澳海上龍舟競渡活動也有遭到冒名，提醒民眾留意。針對此事，新北市體育總會已在臉書管網、龍舟賽活動官網貼出澄清，表示活動並無對外招聘工作人員。

今年議長盃龍舟賽活動將於6月9、10日在微風運河登場，日前舉行「祭江點睛」儀式記者會，議長蔣根煌表示，6月9日晚上7點將舉辦「粽夏樂浪音樂會」，活動2天有豐富的龍年主題活動與精彩舞台節目，也有萬元黃金粽子作為刮刮樂大獎，活動期間到大會服務處即可獲得一張刮刮樂（每人每天限1張）拚手氣，另外也有超商禮券等好禮。

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