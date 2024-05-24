為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男北投某銀樓搶走151條金項鍊 依強盜罪判刑6年

沈柏文赴北投老字號銀樓搶走百條金項鍊等，士院今依強盜罪對他判刑6年。（資料照，警方提供）

沈柏文赴北投老字號銀樓搶走百條金項鍊等，士院今依強盜罪對他判刑6年。（資料照，警方提供）

2024/05/24 16:36

〔記者溫于德／台北報導〕37歲沈柏文積欠賭債又缺錢花用，經向家人索要財物未果，2月竟前往北市北投一家老字號的珠寶銀樓行搶，總共搶走151條金項鍊並變賣其中4條，作為逃亡費。士林地院今依強盜罪對沈判刑6年，犯罪所得共37萬多元均沒收。

沈男是在今年2月27日，前往銀樓向老闆佯稱購買金飾，藉此觀察店內情形，並得知老闆將金飾用紅布袋盛裝放置在櫃台下方，且有現金放在櫃台後方的抽屜櫃。

29日下午，沈男再度前往銀樓見店內只有老闆一人，佯稱要買預訂的金飾，趁老闆疏於防備之際，衝進櫃台後方徒手摀住老闆的嘴巴、勒住頸部同時壓制在地，再搜刮財物。

老闆當下趁隙按下櫃台的蜂鳴器，看護聽聞聲響從休息室出外查看，趕緊將老闆攙扶逃至店外；沈男則搶走151條金飾與現金，再從後門離開。

檢警獲報於短短12小時內將沈男逮捕歸案；他辯稱，他和家人爭吵心情不好，才想被抓去「關一關」，然警方發現，有竊盜前科的沈男，並非臨時起意犯案，而是有計畫的行搶。

士院審結指正值青壯的沈男不思以正道取財，竟因貪圖他人財物而強盜並傷害高齡的老闆，但考量沈男承認犯行，依強盜罪對沈男判刑6年，並宣告沒收犯罪所得共37萬多元：全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台北市延吉街銀樓老闆父子遭毆搶金飾 65歲持槍嫌晚間落網
2024/03/20 23:01

台北市延吉街銀樓老闆父子遭毆搶金飾 65歲持槍嫌晚間落網
「搶劫啊！」男銀樓搶19萬金項鍊 奪門逃秒被民眾包圍壓制
2024/02/18 17:35

「搶劫啊！」男銀樓搶19萬金項鍊 奪門逃秒被民眾包圍壓制
北投洪園銀樓強盜案偵破 嫌犯：和家人不睦想去「關一關」
2024/03/01 09:09

北投洪園銀樓強盜案偵破 嫌犯：和家人不睦想去「關一關」
宜蘭羅東銀樓搶案 黑衣男2度上門「40萬元黃金項鍊」抓了就跑
2023/12/20 18:16

宜蘭羅東銀樓搶案 黑衣男2度上門「40萬元黃金項鍊」抓了就跑

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播