男北投某銀樓搶走151條金項鍊 依強盜罪判刑6年

沈柏文赴北投老字號銀樓搶走百條金項鍊等，士院今依強盜罪對他判刑6年。（資料照，警方提供）

2024/05/24 16:36

〔記者溫于德／台北報導〕37歲沈柏文積欠賭債又缺錢花用，經向家人索要財物未果，2月竟前往北市北投一家老字號的珠寶銀樓行搶，總共搶走151條金項鍊並變賣其中4條，作為逃亡費。士林地院今依強盜罪對沈判刑6年，犯罪所得共37萬多元均沒收。

沈男是在今年2月27日，前往銀樓向老闆佯稱購買金飾，藉此觀察店內情形，並得知老闆將金飾用紅布袋盛裝放置在櫃台下方，且有現金放在櫃台後方的抽屜櫃。

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29日下午，沈男再度前往銀樓見店內只有老闆一人，佯稱要買預訂的金飾，趁老闆疏於防備之際，衝進櫃台後方徒手摀住老闆的嘴巴、勒住頸部同時壓制在地，再搜刮財物。

老闆當下趁隙按下櫃台的蜂鳴器，看護聽聞聲響從休息室出外查看，趕緊將老闆攙扶逃至店外；沈男則搶走151條金飾與現金，再從後門離開。

檢警獲報於短短12小時內將沈男逮捕歸案；他辯稱，他和家人爭吵心情不好，才想被抓去「關一關」，然警方發現，有竊盜前科的沈男，並非臨時起意犯案，而是有計畫的行搶。

士院審結指正值青壯的沈男不思以正道取財，竟因貪圖他人財物而強盜並傷害高齡的老闆，但考量沈男承認犯行，依強盜罪對沈男判刑6年，並宣告沒收犯罪所得共37萬多元：全案可上訴。

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