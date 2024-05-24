台南某國中生撂人打學長還嗆「捅人」 家長憂成割喉案第二

台南市議員林燕祝（右）質詢爆料，指台南某國中發生學弟毆打學長，還放話要「捅人」。（擷取自南市議會網站）

2024/05/24 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝今天爆料，指台南市東區某國中日前發生國二生因細故撂人打國三學長，還放話要「捅人」，家長憂心成為割喉案第二而向她陳情，質疑為何校園不再是孩子安心求學的地方？

南市教育局表示，有關某國中於5月9日發生的學生暴力衝突事件，校方於知悉事件後，即通知相關學生家長，並於隔日再邀請家長到校說明，初判為雙方因服儀穿著偶發性引起言語不愉快，進而衍生出單一次暴力衝突事件，學校知悉後已依規定進行校安通報，並進行學生管教措施及後續輔導， 並責由學校依照校園霸凌防治準則啟動案件處理程序。

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林燕祝今天質詢指出，家長陳情說，自己的孩子就讀國三正在準備會考，5月1日上籃球課孩子穿著便服，經過二年級一名國二生面前，兩人完全不認識，該國二生突然冒出一句話「穿的好像流氓」，他孩子回了一句「屁孩」，5月8日對方就帶著幾名同學到他孩子教室外叫囂，隔天5月9日他小孩就被打了。

林燕祝撥放影片說，當天中午，國三生被該名國二生叫到廁所，被對方一幫人阻擋，該國二生出拳毆打國三生，還放話說，「這次是打你，下次就要捅你」。國三生經送醫，診斷為頭部外傷併輕微腦震盪，但學校僅通知家長沒報警，並希望雙方家長能見面協調。國三生家長無法接受學校的處理方法，因為這名國二生早已是個問題學生，才剛結束保護管束，回到學校沒幾天就動手打人，還放話要「捅人」，讓家長憂心成為割喉案第二。

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