彰化狼師性侵2女童害自殘 瞎掰女童太開放讓他很驚嚇

陳師一審宣稱是女童主動與他發生性關係，他還被驚嚇到，二審卻改口坦承性侵害與猥褻女童犯行。（示意圖）

2024/05/24 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓代課老師於2020年間，分別將2名女學童騙到圖書館，強制猥褻與逼口交性侵害得逞3次，2名女童都衍生自殘等後遺症，此狼師雖賠償共120萬元，卻在一審中瞎掰說，女童很開放成熟，甚至主動為他口交，他當時很驚嚇，一審不採信，還痛斥他讓廣大教師蒙羞，重判徒刑10年，他上訴二審並改口坦承全部犯行，二審以犯罪情狀可憫恕減刑，改判徒刑5年。

彰化縣一所國小的陳姓代課教師，2022年10月至12月，分別將2名女學童，誘騙到學校的圖書館，趁無人時強制猥褻或強逼口交（強制性交），其中，第一位女童被他亂摸揉捏胸部，陳師還問「舒不舒服？」，第二位女童則是以給糖果為誘餌，兩度騙到圖書館，以兇惡口氣令女童口交得逞，女童兩度噁心而停止，打開反鎖的門逃離現場。

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第一位女童不堪壓力而告訴姑姑，她還強調不是只有她一人受害，另一女同學（第二位女童）也受害，姑姑轉告父親，父親聯繫第二位女童的家長，兩女童家長於去年（2023年）4月，緊急通知學校與報警。

陳師案發後被羈押至今，他於彰化地方法院審理時，承認與兩女童發生關係，但他卻辯稱說，都是女童願意，「我想要當一個跟學生很近的老師，跟小朋友的聊天卻變得沒有分際，就逾越了界線」，「我跟她們的交情比較好，再來就是她們想法上也很開放、成熟，我不才不小心過了那個分際」。

這位狼師還說，第二名女童主動把他的褲子拉開口交，「我不是享受那個過程，是很驚嚇的過程」，法官卻認為，兩女童都強調，當時曾抗拒，第二位女童甚至說「很噁心，不行，我不能接受，我就趕快逃跑，我把反鎖的門打開，這時才發現他把門反鎖」，且兩女童事後都有身心問題，第一位女童是自殘，第二位是自我傷害等急性壓力反應，陳師辯詞不足採信。

法官強調，陳師背棄教師倫理，嚴重敗壞社會對教師的高度信賴，令其他兢兢業業的廣大教師蒙羞，若不予嚴懲，難以端正杏壇，他雖已賠償兩女童與父親各40萬元、80萬元（共120萬元），但基於公共利益，仍不宜輕判，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪與強制性交各1次與2次，判處徒刑10年。

陳師上訴二審，他改口承認一審判決所認定的全部犯罪事實，高等法院台中分院認為他已認罪，援用刑法第59條，犯罪情狀可憫恕減刑，改判5年徒刑，可上訴。

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