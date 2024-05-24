基隆精障男駕車衝撞社區大門 大鬧派出所被強制送醫

陳男駕車撞壞花墅社區大門後，搭計程車跑到基隆市警二分局信六路派出所大鬧，遭警方上手銬腳鐐強制就醫。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/24 12:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕30多歲陳姓男子昨疑似精神疾病發作，駕車撞壞基隆市信義區花墅社區大門兩扇鐵門後棄車逃逸，攔搭計程車前往信六路派出所大鬧；警方依法通知陳母後，將他強制送醫。

基隆市二分局深澳坑派出所昨天下午4點獲報，深澳坑路花墅社區大門遭一輛車輛撞入，駕駛肇事後，棄車逃逸。

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所長廖彥綾率員趕抵，肇事車輛橫阻在社區大門口，影響車輛進出，但不影響住戶進出，趕緊通報吊車將肇事車輛吊走。

依目擊者指稱，肇事車輛開車撞進花墅社區，棄車逃逸後，攔搭一輛計程車逃逸，警方依車牌號碼查出肇事車主是住在基隆市安樂區的30多歲的陳姓男子，正在釐清為何開車撞進花墅社區；未料，1小時後，陳男卻出現在信六路派出所，情緒失控大吼大叫，重複大叫自己的名字與背念身分證字號，警方一方面聯繫陳母，一方面安撫他情緒，但陳男仍情緒激動，行為失控。

警方展示強勢作為，將陳手、腳上銬後，還找來消防局協助以繩索，將陳綁在擔架上，在陳母陪同下，將他強制送醫救治。信六路派出所長鄭億宏指出，將等陳男情緒穩定後，釐清陳駕車衝撞社區大門原因。

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