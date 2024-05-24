建案工人骨折 潮州分隊「繩」救援

林士軒以垂降將病患救下樓。（屏縣消防局提供）

2024/05/24 07:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣消防局潮州分隊日前才在大街上以雲梯車伸展進行訓練，路過民眾直呼「天降神兵」，沒想到才過3天「天降神兵」就真的派上用場，原來潮州鎮內一處新建案的工人從5樓頂的鷹架摔落5樓地板當場骨折，因建案樓梯都還屬粗胚，傳統擔架救援無用武之地，潮州分隊警消林士軒以習得的繩索救援技巧，將該名工人成功從5樓處垂降回地面，成功救援，居民改呼「神隊友『繩』救援」。

屏東多山區且地形複雜多變，山難意外事件頻傳，為使消防人員更安全、更有效率執行山難救援行動，潮州分隊日前於大馬路旁的分隊前實施「立體救災訓練」，利用雲梯車垂掛繩索進行上登及下降，除了鍛練救助者體能及膽識外，更進一步訓練在高空環境的救災技能，強化繩索攀登的操作能力，以應對各種緊急救援情況，訓練過程中吸引眾多路過民眾駐足圍觀。

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這起案件發生在5月22日，當天鎮內一處建築工地高樓層摔傷骨折案件，消防員到場雖即刻上樓替傷者包紮止血，但要扛擔架下樓時，因樓梯僅半完工且各樓層都還是鋼筋裸露或是地面上器械四散擺放，要以擔架下樓寸步難行，但因搶救分秒必爭，小隊長鍾鴻盛確認現場環境難以擔架運送後，隨即決定由具備繩技術的林士軒以TTRS雙緊繃繩系統垂降，同步建立後方預力系統，全程護送傷患從5樓到地面，不過，因為建物尚未完工，垂降路線上有許多障礙物如鷹架等等，對過程仍形成干擾，但林士軒一一克服成功完成任務。

林士軒說，消防員使用繩技術較常會在山區，但大樓或是房子越來越多，門禁系統也越來越多元，且搶救的環境可能就如同這次的工地樓梯狹窄無法迴轉擔架，為爭搶時間，垂降也逐漸成為救援技巧之一，而他們所購置的繩索、金屬器具都是工業等級認證的器具，他並以「稱人結」的方式，將籃式擔架的頭尾鉤環扣上稱人結，在繩結的支撐及後方預力系統的支持下順利垂降。

包括該名傷患和林士軒還有器具如擔架、下降器等，林士軒並穿上全身式吊帶和頭盔，並以防墜器防護，並將自己扣在稱人結上，全部加起來約170公斤左右，雖然聽起來重，但因為繩結打得正確，整個救援任務就不疾不徐的將傷患運送至地面，且過程是在建物外側，引人注目，又再度引來不少民眾駐足觀看，不少居民笑稱「潮州最神『繩』隊友」。

林士軒以垂降將病患救下樓。（屏縣消防局提供）

林士軒成功以垂降將病患救下樓。（民眾提供）

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