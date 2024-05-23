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學生過馬路不停讓 13輛汽機車遭檢舉吃罰單

湖內國中校門口就是平日車水馬龍的省道台1線。（記者蘇福男攝）

湖內國中校門口就是平日車水馬龍的省道台1線。（記者蘇福男攝）

2024/05/23 14:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕6名岡山農工學生5月13日傍晚5點多，在湖內國中校門口閃黃燈斑馬線等過馬路，結果站立33秒竟沒半輛汽機車願意停讓；網友事後成功檢舉其中的13輛汽機車，高市府交通局今（23）日下午將實地會勘亡羊補牢。

有網友上傳一段行車紀錄器影片，內容為行經高市湖內區中山路二段170號一處閃黃燈斑馬線路口前，6名學生要過馬路，站等長達33秒，過程中沒半輛汽機車願意停讓；這名錄影網友看不下去，事後檢舉其中13輛汽機車成功，見義勇為行為大獲民眾稱讚。

湖內警分局說明，上述行為違反道路交通管理處罰條例第44條第2項：汽（機）車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數3點。

湖內分局強調，今年1月迄今，已在湖內區中山路段週邊攔查取締各類交通違規共計538件。

湖內國中校長葉明蒼表示，影片中的學生，為家住學校附近的岡山農工同學，他說，校門口就是車水馬龍的省道台1線，由於附近有3座紅綠燈號誌，為避免影響交通，校門口的紅綠燈平日上午7至8點、下午3點45分至5點15分配合師生上放學運作，其餘時間則閃黃燈警示路過車輛，當天6名岡農學生過馬路時間，剛好是紅綠燈變成閃黃燈模式，才會在路口久候多時。

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