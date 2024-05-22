檢舉達人出沒！ 這裡成員林市最大地雷區

機車騎士在黃色格線內停下來就被拍照檢舉，罰款900元。（記者顏宏駿翻攝）

2024/05/22 13:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市華成市場是員林主要的傳統市場，國有財產局中區分署也在市場內，該署前方畫有禁止停車的黃色交錯網狀格線，但一到市場繁忙時刻，人、汽車、機車交錯，一不小心就停在黃色格線內，檢舉達人伺機在此拍照檢舉，用路人慘被罰900元，民眾大喊冤枉，稱這裡是「員林市最大的地雷區」。

博愛路與靜修東路口是華成市場內交通最繁忙的路口，這裡是T字路口，現場設有交通號誌，而路口旁邊剛好是國有財產局中區分署，為便於公務車出入，該署前方劃有禁止停車的黃色交錯網狀格線，網狀格線後方則是路口機車停等區。

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該路口最大的「雷」是路旁都是水果攤和店家，人車匯聚，其次是路口又有禁止停車的黃色網狀格線，買水果的人和經過的汽、機車在網狀格線內交會，一旦機車騎士停下來，就被拍照檢舉，因此被稱為「員林市最大的雷區」。

一名黃姓民眾說，4月21日是禮拜天，上午10時22分正是市場最繁忙的時刻，他經過該路口，突遇前方一輛3輪電動車到水果攤買水果，他不得不在網狀格線區停下禮讓，就被拍照了。

他說，合理檢舉，他可接受，但該路口每天有多少的用路人經過，檢舉達人就逮住「黃色格線禁止停車」瘋狂檢舉，人民慘被國家提款，這樣的違規有造成現場交通混嗎？反而在市場卸貨的車子，阻擋人、車前進，才是這裡交通最大的問題。

當地一位民眾說，「檢舉達人」經常在這裡出沒，這裡號稱是「員林最大雷區」，只因為交通太繁忙，「每檢舉必中」。

警方表示，他們依道安管理處罰條例第60條第2項第3款開罰，若當事人不服，依據道路交通管理處罰條例第9條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則相關規定，應於收到違規通知單（紅單）後30日內向處罰機關提出申訴。

位於華成市場的靜修東路、博愛路口，經常有檢舉達人出處，民眾稍不注意就被檢舉。（記者顏宏駿攝）

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