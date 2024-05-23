假稱投資中市殯儀館遷建、鹿野蓋納骨塔詐約4億 至少6人受害

市議員蔡耀頡開記者會，有疑似假冒市府包商，詐騙民眾投資。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/23 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議員蔡耀頡今天召開記者會，指台中市有一對蔡姓夫婦假冒市府包商名義，詐騙民眾獲得市府崇德殯儀館要遷到西屯BOT案，詐騙投資金額近千萬，並對已中風多年的張姓受害人表示要投資台東鹿野興建納骨塔，將張姓受害人位在台東鹿野的15筆土地及3筆建物騙走，市值近4億，目前至少有6人被害，要求市府應對該工程行提出相關法律途徑以正視聽。

民政局生命禮儀管理處處長柯宏黛表示，台中市4大殯儀館包括崇德殯儀館並沒有遷建的工程，而崇德殯儀館是原地重建，而且受害人所說的包商，現今沒有承包市府任何殯儀館工程，而且該包商負責人或者與市府接洽者都沒有蔡姓夫妻，請民眾要小心。

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蔡耀頡表示，一對蔡姓夫妻假冒市府某室內裝修工程行，過去有多次得標市府標案如台中崇德館禮廳裝修工程、大甲納骨塔增設塔位工程、和平區第五公墓消防整修環境工程，甚至連崇德殯儀館五義停車場委外經營及館內清潔等重要工程都有承攬過，很多民眾因此受騙。

陳姓女受害者表示，她跟蔡姓夫妻認識，蔡姓夫妻自稱是曾承攬市府殯儀館相關工程的某家工程公司，109年向她表示，獲得市府要將崇德館遷到西屯的BOT案，要她上網看，也的確有這家公司，便與蔡姓夫妻簽合約，也簽了保密條約，這些年來陸續投資900多萬，但對方逐步不聯絡，她因為簽了保密合約，也不敢講，對方也有黑道背景，讓她相當恐懼，直到今年5月才確定受騙。

現場還有一位坐輪椅的張姓受害人，因中風則委由彭姓律師代為發言，彭姓律師表示，蔡姓夫妻認識張姓受害人已久，一直覬覦張姓受害人位在台東鹿野的土地，由於張姓受害人在多年前中風時無法執行土地的行使權，便把土地借名給親朋好友，但蔡姓夫妻偽造張姓受害人蓋印章同意把土地出賣的同意書，土地全部過戶蔡姓夫婦，至今都拿不回任何金額。

彭姓律師表示，至今受害者有6人，懷疑是組織犯罪，呼籲有相同遭遇的站出來。

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陳姓受害者指蔡姓夫妻自稱是政府包商，獲BOT案，要她投資。（記者蘇金鳳攝）

彭姓律師指代中風張姓受害者陳述被詐騙的情形。（記者蘇金鳳攝）

蔡耀頡要求市府去調查此一詐騙問題。（記者蘇金鳳攝）

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