雅格瑞集團誆年息180％吸金2.7億 被害人獲判賠385萬

雅格瑞科技集團涉吸金2.7億，被害人獲判賠385萬。圖為2018年，雅格瑞集團主嫌陳志標移送地檢署時，以包遮住頭。（資料照）

2024/05/22 19:46

〔記者楊國文／台北報導〕雅格瑞科技集團負責人陳志標等人，以運動博彩對沖套利等方式吸金，宣稱保證年息84％至180％，吸金2億7千多萬，還有2名員警淪陷加入該集團，新北地院依違反銀行法，重判陳志標10年徒刑，已上訴二審；被害人高姓男子等8人不甘受騙求償，高等法院判陳志標、核心成員洪姓男子及其胞姊共3人應連帶賠償385萬元，可上訴。

檢調調查，2016年間，陳志標經由一名馬來西亞藉男子ANDREW LIM（綽號安德魯）介紹，自國外引進雅格瑞科技集團，擔任台灣負責人，對外宣稱雅格瑞是以套取運動博彩賠率落差獲利，提供1千美金至5萬美金不等投資方案，保證獲利、穩賺不賠，年息84％至180％。

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陳男找來洪男、洪男的胞姊等人加入雅格瑞科技集團，陳男等人設置獎金制度激勵上線拉下線，並安排投資人參加國內說明會，甚至遠赴澳門、泰國、菲律賓等處，營造雅格瑞制度推廣、發展盛況空前，另不定期推出促銷活動，發放瑪莎拉蒂等名車、黃金、鑲鑽iPhone手機、黃金版iPad、勞力士手錶，總計吸金2億7千多萬元。

檢調另查出，黃姓前警員還被招攬成為吸金上線，鄭姓警員則協助集團處理事務，一併約談到案，移送法辦。

新北地院審理後，判陳志標10年徒刑，黃男、鄭男各判2年徒刑，黃男因繳回犯罪所得，具悔意，獲緩刑4年，並須向公庫支付60萬元；其他20名被告分別判1年至9年徒刑，其中7人獲緩刑。

被害人高姓男子等8人不甘受騙，向陳志標、重要成員洪男、洪男胞姊提告索賠共627萬元。

陳男辯稱，不認識高男等人，也未招攬他們投資，更未收受其投資款，並無侵權賠償責任；洪男、洪的胞姊均指稱，未在雅格瑞集團擔任職務，只是雅格瑞集團的投資人，也是被害人，也未收受高男等人的投資款，否認詐欺犯行。

新北地院審理認定陳男3人說詞不實，判決陳男3人應連帶賠償12萬至198萬元共385萬元。陳男3人不服，上訴高等法院。

高等法院認為，洪男經陳男介紹加入雅瑞格集團後，多次舉辦說明會招攬下線投資人，並收受投資款項及代為操作帳戶，洪男的胞姊經洪男招攬加入雅格瑞集團後，協助洪男舉辦說明會及收取及交付投資款，因此陳男等3人均為該集團重要成員，均涉違反銀行法行為，與高男等人因投資該集團所受損害之間有相當因杲關係，應負賠償責任，一審判決適當，判決駁回上訴，維持一審結果。可上訴。

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