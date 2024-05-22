竹聯地虎堂主吳金虎夫妻 打統促黨大旗騙中輟生到柬埔寨詐騙送辦

竹聯幫地虎堂堂主吳金虎。 （記者鄭景議翻攝）

2024/05/22 17:18

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫地虎堂堂主吳金虎、妻子李家葳，以與統促黨為合作組織為名號掩護，誘騙中輟生等弱勢家庭的青少年，到柬埔寨做電信詐欺，以「愛情詐騙」、「假投資」手法詐騙歐美人士，如果業績不佳就以電擊棒毆打凌虐、私行拘禁加以對待，刑事局偵查第二大隊警方趁著集團成員返台收網，逮捕吳金虎夫妻等17名成員，依法送辦。

警方調查，吳金虎與統促黨贏政黨部主委李家葳為夫妻，近年多次在台中大甲媽遶境彰化時為率眾「搶轎」、「接轎」的統促黨總裁「白狼」張安樂「護駕」，登上媒體版面；兩人在2022年時與在柬台籍通緝犯張漢民、中國籍詐欺集團首腦綽號「海哥」等人共組電信詐欺機房，以「國外有薪資優渥之工作機會」、「每月薪資新台幣10萬元」為誘因，誘騙中輟生等弱勢家庭的青少年，出境從事電信詐欺。

請繼續往下閱讀...

據了解，該詐騙集團宣稱自己是中國人，因此不騙中國人，專挑歐美中年男子下手，集團在推特及臉書等社交軟體搜尋被害人，為此「海哥」還備妥市價10萬多元的翻譯軟體，供成員用來與外國人溝通，集團會準備面貌姣好的大頭貼，以此來勾引外國人上鉤，如外國人起疑心要求視訊，再由集團內女成員出面，儘管女成員與大頭貼相貌差距甚遠，但外國人對亞洲人「臉盲」，還是有不少人上當。

等被害人上鉤後，集團再以各種藉口要求被害人投資泰達幣等虛擬貨幣，以此詐騙錢財；警方在2022年就盯上該集團，不斷監控蒐證，去年底還發現台籍通緝犯張漢民在柬遭槍殺，柬國警方表示張為舉槍自殺身亡，但當時有不少台灣詐團成員在柬遭人槍殺，刑事局警方本來想進一步偵辦，但礙於柬國警方已將屍體火化並定案，無法進一步釐清。

集團成員陸續回台後，警方一舉收網，在台中市、新北市、台南市、雲林縣等地，拘提15人、通知2人到案並搜索11犯罪據點，查扣作案用手機、現金新台幣42萬元、存摺、提款卡、特定政黨旗幟、背心、帽子、球棒等證物；全案依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法與刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦，吳金虎、李家葳均遭羈押禁見。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警查扣作案用手機、現金新台幣42萬元、存摺、提款卡、特定政黨旗幟、背心、帽子、球棒等證物。（記者鄭景議攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法