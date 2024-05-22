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宜蘭收容所涉收賄連環爆 退休科員涂信義羈押

移民署宜蘭收容所涉收賄案，檢方追查今年3月退休的科員涂信義也涉案，今被法院羈押。（民眾提供）

移民署宜蘭收容所涉收賄案，檢方追查今年3月退休的科員涂信義也涉案，今被法院羈押。（民眾提供）

2024/05/22 17:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕移民署宜蘭收容所爆出保全人員涉收賄，替收容人攜入現金，不法所得約81萬元，檢方去年起訴4人，案經檢察官追查，發現今年3月退休的科員涂信義也涉案，涂男因有串供滅證之虞，檢方依貪污治罪條例等罪嫌聲押，宜蘭地院今天裁定羈押禁見。

檢方指出，涂男任內涉嫌違反貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂、對於非主管或監督事務圖利等罪嫌，在2021年4月起至2023年6月間，先請收容人親友匯款至他個人帳戶，再違規夾帶現金給收容人，並從中獲取賄賂，不法所得尚待查證。檢廉昨到涂住處及宜蘭收容所搜索，帶回7人釐清案情，涂被聲押禁見獲准，餘6人請回。

被羈押的涂男曾被判刑，2011年擔任移民署桃園專勤隊專員時，趁著清點印尼盾，竊取移工20萬元印尼盾（約台幣574元），被依竊盜罪判處6月確定，經公務員懲戒委員會決議停職，因最高法院准易服社會勞動，他於2016年間執行完畢，並在2020年申請復職後降級改敘。

移民署回應，遭搜索的在職職員訊後無保請回，退休涂姓科員被羈押，宜蘭收容所後續將持續全力配合司法調查，若所屬職員涉及不法，決不護短。

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