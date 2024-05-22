屏縣近10年14位鄉鎮長涉貪瀆 收賄賂或回扣最多

屏縣府政風處長王俊凱（右三）說明各項廉政政策。 （記者羅欣貞攝）

2024/05/22 11:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府統計，近10年屏東縣鄉鎮長因涉貪瀆案件共有14位鄉鎮長，犯罪態樣以收受賄賂或回扣為最多；縣府政風處積極聯手各鄉鎮市公所推動各項廉政政策防弊。

屏東縣政府政風處長王俊凱今天（22日）表示，統計近10年屏東縣鄉鎮長因涉貪瀆案件計有11個鄉鎮、14位鄉鎮長，犯罪態樣以收受賄賂或回扣為最多，次為利用職務機會詐取財物及圖利罪，可能原因為鄉鎮市長對於政府採購程序、經費核銷及特支費等相關規定較不熟悉，易觸犯法律。

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屏東縣33鄉鎮市中有18鄉鎮未設政風機構，縣府也統計發現，未設政風機構的鄉鎮公所貪瀆案件發生率約為有設置的2.7倍，為了守護優質公務環境，讓公務員放心辦公、民眾業者安心洽公，縣府政風處表示，近年聯手各鄉鎮市公所積極推動各項廉政政策，其中包括推動「33鄉廉」計畫，由專任政風人員協助18個未設政風機構鄉公所推動廉政業務，為使鄉鎮市長知悉法令規定，跨域結合屏東地檢署及屏東審計室，至各鄉鎮市公所召開首長引領座談會，以面對面雙向交流，即時解決辦理業務的疑難。

政風處強調，為協助原住民鄉採購案件風險管理，縣府建構跨局處的輔導機制，設置偏遠地區採購業務聯繫平台，藉由實地輔導交流、辦理教育訓練等方式，減少採購違失及弊端發生。縣長周春米也與各鄉鎮市長參與工程倫理與企業誠信廉政論壇，整合縣內產官學資源，深化落實公私部門法令遵循的誠信觀念，確保屏東縣整體公共工程品質達廉能要求，在翻轉城市更新的同時，也同步打造屏東幸福廉能的城市品牌。

屏東縣政府在打擊貪腐的同時也導入各項廉政創新作為，秉持著開放想法與時俱進，在對的道路上大步前行，日後也將賡續與各鄉鎮市聯手，推陳實踐各項廉政政策，讓屏東向前，邁向陽光希望城市。

屏縣府政風人員會同查核縣內工程施工。（屏東縣政府提供）

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