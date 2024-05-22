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毒販拒捕自撞分隔島彈撞路邊九車 痛得逃下車哀號

三重陳姓毒販拒檢逃逸，高速自撞護欄，波及9車。（記者吳仁捷翻攝）

三重陳姓毒販拒檢逃逸，高速自撞護欄，波及9車。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/22 10:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局員警凌晨發現一輛寶馬在街頭龜速行駛，按喇叭攔查時對方拒絕受檢加速逃逸，歹徒加速後不久，竟自撞分隔島，從內側車道彈撞外側路邊停放2輛轎車、7輛機車共9車遭波及，劇烈聲響嚇壞路人，警方喝斥肇事駕駛，他因受傷哀號爬出車外，相當狼狽，警方在陳嫌送醫途中，在他隨身包查獲三包海洛因，將續追毒品來源、流向。

三重分局長泰派出所警員今凌晨巡邏途經三重區龍濱路、長榮路口，發現一輛黑色寶馬龜速前進，警員按喇叭示意停車受檢時，但該車拒檢加速行駛，向前開不到700公尺，便高速自撞分隔島後失控、再擦撞路旁停放2輛汽車、7輛機車，現場撞擊聲響嚇壞路人、住戶。

警員喝斥自撞駕駛時，他邊哀號邊爬出車外，他指稱開車撞到了，警方追問他車上有無違禁品，他辯稱自己找，隨後痛得坐在一旁，消防員將53歲陳姓駕駛送醫，警方戒護陳嫌送醫途中，在他身上起出3包毒品，檢驗後確認為海洛因（21.75公克），由於陳嫌有毒品前科，懷疑他涉及販毒；現場除依交通事故處理流程處置，陳嫌經診斷腰椎受傷，緊急開刀治療，警方派遣員警戒護，待犯嫌治療出院，依毒品條例送辦，續追毒品來源、去向。

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警方在陳嫌身上起出3包海洛因，續追毒品來源、去向。（記者吳仁捷翻攝）

警方在陳嫌身上起出3包海洛因，續追毒品來源、去向。（記者吳仁捷翻攝）

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