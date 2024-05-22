男子自焚釀他人住家變凶宅 家屬判賠240萬

余男因感情糾紛，在林女住處庭院引火自焚，致使房屋變凶宅，高雄高分院判決家屬要賠償。（記者鮑建信攝）

2024/05/22 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市余姓男子因感情糾紛，跑到林姓女子住宅庭院前，在車內引火自焚，致使住家變凶宅，房價大幅跌落，高等法院高雄分院判決余男的繼承人即家屬，應賠償共240萬元。

據了解，2021年9月19日上午7點多，余姓男子駕駛轎車到阿蓮區民族路，找林姓女子談判，並把車子停在庭院前，他先進入屋內點火後，又走回車內引火自焚，造成房屋受損，並變成凶宅，房價大幅滑落。

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房屋所有權人即林女等3人，要求繼承遺產的余家人賠償修繕、房屋減損等費用共345萬元。

被告余家人則指稱，據監視畫面顯示，余男不小心將餘火帶上車內而引發大火，不是故意引火自焚，死亡地點並非在屋內，不算是凶宅。又說，該屋62年建造的磚造房屋，其耐用年限為25年，如今屋齡高達49年，顯無殘值，遑論其價值有何減損。

橋頭地院判決余男家屬要賠償280萬元，但他們不服上訴，高雄高分院開庭審理後，仍然認定余男在庭院引火自焚，導致房屋變凶宅，但判賠酌減為240萬元，尚未定案。

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