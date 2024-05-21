中捷砍人案》凶嫌專程到台中犯案時間點敏感 親友曝他熱衷政治

警方將洪嫌帶出車廂。（警方提供）

2024/05/21 23:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今天上午發生無差別砍人事件，20歲洪姓男子在車廂內揮刀砍殺乘客，而10年前的今天，正是震驚全國的北捷鄭捷隨機殺人事件。經查，在南部讀書的洪嫌刻意北上台中，還說支持廢死，但確切犯案動機仍需進一步調查釐清。

2014年5月21日下午4點左右，21歲鄭捷在北捷車廂持刀刺殺多名乘客，看到人就砍就刺，更鎖定腹部與胸部要害，若見被害者未倒地，即回頭補刀。鄭捷最後被見義勇為的旅客合力制伏，但已釀成4死24傷。鄭捷最終宣判死刑定讞，2016年執行槍決伏法。

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而10年後的同一天，就讀高雄某醫專護理科20歲洪姓男子，今天上午11點03分中捷水安宮站上車，亮出菜刀攻擊乘客，英勇乘客「長髮哥」奪刀後，他再拔出水果刀攻擊對方，造成長髮哥27歲許姓乘客、17歲呂姓高中生受傷。

洪男自己也受傷，渾身血跡呈大字躺在車廂內，警方問他「凶器呢？」他小聲回應，「凶器我丟出去了」，員警他上銬，但被押到出口時，洪男突然爆吼，「我會痛！我會痛！」大聲哭號，「你為什麼要這樣？」接著又向救護人員說，「我還是不想死」、「對不起」、「麻煩你們了」，隨後被戒護就醫。

至於洪男為何選在今天犯案，是否有模仿鄭捷意味？外界不免聯想。經查，設籍屏東、住在高雄的洪男昨晚就北上台中，入住南屯區一家摩鐵，今天上午吞了一整盒身心科藥物，在中捷水安宮站上車，列車接近下一站市府站時，他突拿出刀械攻擊乘客，明顯預謀犯案。

只是洪男為何捨高雄捷運刻意北上台中捷運行凶？有親友透露，洪男平日言談充滿政治熱衷狂熱，與鄭捷無關，選在總統就職隔天犯案，除了想要引人注意，另外就是因為中部「有人想選總統」，而洪男也支持廢死，對照他在擔架上喊「我還是不想死」，形成強烈反差。

台中市警第六分局說，目前涉案洪男拒絕夜間警詢，將在拘留室待一晚，明天再繼續製作筆錄，釐清確切犯案動機，全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將朝殺人未遂罪偵辦。

警方查扣洪嫌帶進車廂的一把菜刀、兩把水果刀。（警方提供）

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