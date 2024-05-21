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中捷砍人案》英勇馬尾男滿臉血下車警告、20歲嫌犯被逮影像曝光

許姓馬尾男滿臉鮮血衝下車警告有人在車砍人。（歐真宗里長提供）

許姓馬尾男滿臉鮮血衝下車警告有人在車砍人。（歐真宗里長提供）

2024/05/21 17:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運今日發生20歲洪男持刀隨機砍人事件，當時中市北屯里長歐真宗到市府洽公後準備坐捷運返回北屯，竟遇上該班車靠站，目睹當時在車上乘客蜂湧逃出，英勇壓制兇嫌的馬尾男滿臉鮮血也衝下車，警告「車上有人砍人！」

歐真宗說，今天早上該班車到站時，一名在車旁警戒、拿著盾牌的中捷人員先是阻止大家上車高喊「不要上車，有發生事情！」不久車門一開，就見到許姓馬尾男衝下車指有人在車砍人，這時所有乘客都嚇壞了，都爬樓梯上樓逃難，只有一名老婆婆走不動、無法走上一旁的樓梯，由於他人高馬大，於是留下來倍伴保護，拿著一支雨傘防身戒護。

3分鐘內陸續不少保全、警察到場，並進入車廂逮人，歐真宗說，他也向中捷反映由中捷人員陪老婆婆去搭電梯，才動身離開，爬樓梯到平台，10分鐘後看到20歲洪姓嫌犯被警察帶出車廂，還一度抗拒，一旁乘客看到了還直說好年輕，沒想到如此犯案。

歐真宗說，今天到市府聽關懷據點老人活力透活動說明會，沒想到只是日常搭捷運，竟遇到隨機砍人事件，還好沒搭上該班車，又發生在北捷鄭捷事件後10年同日，實在覺得驚悚，等到兇嫌被帶走後，中捷單線雙向通車後才坐車離開，他說，事後要去收驚。

歐真宗指出，洪姓嫌犯在水安宮上車行兇，約1、2分鐘時間到下一站市府站，車站人員獲報後在車廂未到站，就拿盾牌戒護，反應還不錯，事後保全、警察也趕到，但建議車上仍應配置防狼噴霧等防身器材，讓車上中捷人員或乘客可使用防身。

車廂到站後不久，保全、警察趕到現場。（歐真宗里長提供）

車廂到站後不久，保全、警察趕到現場。（歐真宗里長提供）

車廂到站後，中捷人員拿著盾牌在車廂外戒護。（歐真宗里長提供）

車廂到站後，中捷人員拿著盾牌在車廂外戒護。（歐真宗里長提供）

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