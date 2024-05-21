只停車不繳錢！ 愛車累積16萬餘元停車費 聽到查封車輛馬上分期繳

行政執行署人員準備查封張男的貨車。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/21 12:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕49歲張姓男子把愛車讓給妻子使用，但長年累積下來，共有521筆停車費暨逾期繳費罰鍰，總金額高達16萬餘元，卻不願繳納。該案移送到行政執行署宜蘭分署執行後，分署多次通知張男繳費未果，且欠款持續新增。昨日執行署人員前往準備查封張男愛車後，張妻方才出面表示，願意分期繳款。

執行署人員調查，登記在張男名下的貨車長期在基隆、新北市活動，但停車卻不願繳納停車費，累積521筆的費用，加上罰鍰已經高達16萬餘元。

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昨日前往車輛經常出沒的地點訪查，果然發現車子停在張妻經營的餐廳前，隨即進行查封程序，並準備拖吊。張妻發現情況不妙，趕緊跑到宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，讓愛車免於被法拍的命運。

據悉，張男本身長期在中部工作，將車子讓給妻子使用，而張妻因需要送貨的緣故，經常會將車停放在外面，衍生出許多停車費用。原先張妻向執行人員表示車子是丈夫的，不太願意處理，但見車輛準備被查封拖走時，才意識到狀況不對，趕緊辦理分期繳款。

宜蘭分署分署長吳廣莉呼籲，民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知後，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理，以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚查封愛車、不動產等，得不償失！

張妻將貨車停放在自家餐廳門口。（記者吳昇儒翻攝）

張妻向執行官詢問車輛被查扣狀況。（記者吳昇儒翻攝）

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