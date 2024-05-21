停6天不甩警方勸說移車 屋主怒用鷹架圍車挨罰1200

屋主用鷹架將白車圍起。（圖由民眾提供）

2024/05/21 13:11

首次上稿 12:35

更新時間 13:11（更新：警開罰屋主）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臉書社群網站今天po出一則圖文，高雄小港區一輛轎車停在他人住家前，屋主請警方多次通知移車，但胡姓車主以未違規拒絕，屋主氣到用鷹架將車子圍起來，警方今天（21日）上午登門拜訪胡男仍遭拒，但屋主接受勸說已先行撤下鷹架，希望讓這場風波盡速落幕。警方勘查，認定休旅車沒有違停，但屋主未經申請搭鷹架，被開1200元罰單。

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該輛白色轎車從17日起停在小港區新豐街一處連棟透天住宅前，小港警分局當天下午3時接獲陳姓屋主報案，稱住處有自小客車擋住出入口，並稱要維修住家電燈，該車妨礙施工，經警方通知該自小客車車主，35歲胡姓車主表示無違規且未影響住户出入，堅拒移車。

期間陳姓屋主多次報案，警方也疲於奔命，員警甚至到胡男住家勸說，他仍不為所動。陳姓屋主昨天委請包商架起鷹架，將白車團團圍住，警方今天再度拜訪胡男未果，陳姓屋主一氣之下po文。

陳姓屋主po文指出，「這位車主，請自愛，有點公德心好嗎~從星期五開始停在我家門口，住自家門口影響進出，請你移個車，三請四請請不來，警察打給你也是請不動!沒關係，敵不動，我也不動!你說沒違規是吧!請教過專業人士的我們也來告訴你我們也沒違規!」

小港分局指出，因該處並無劃設紅線，不能以道路交通管理處罰條例掣單舉發，經警方多日聯絡，已聯繫屋主拆除鷹架，會持續勸說胡姓車主移車。另屋主架設鷹架佔用道路施工未申請許可，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款掣單舉發。另車主認其權利遭受侵害，可逕向警方報案，警方將依法辦理。

據了解，胡姓車主住在附近，與陳姓屋主並不認識，也無恩怨，胡也是第一次將車子停放在該處，沒想到會引起紛爭，雖然車主如果認為權利遭受侵害，可對屋主提告強制罪，但類似狀況，法院判決似乎都沒有成立，警方只能再勸導胡男移車。

白車停放處未劃紅線。（圖由民眾提供）

屋主委請工人先行拆除鷹架。（圖由民眾提供）

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