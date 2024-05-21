「傳播小姐」沒穿Nubra 車行老闆驗證太過份挨告強制猥褻

翁姓車行老闆驗證小芳是否穿Nubra（隱形胸罩或胸貼），卻因太過份而挨告強制猥褻罪，他賠償10萬元獲得緩刑。（示意圖）

2024/05/21 11:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市翁姓老闆於2022年到KTV喝酒，叫來「傳播小姐」小芳陪酒，小芳說自己沒穿Nubra（隱形胸罩或胸貼），同意翁男隔著外衣摸胸部一下，驗證是否屬實，不料，翁男卻不過癮，把手伸入衣服內強摸得逞，小芳自認被欺負而報警，翁男原本否認犯行，台中地院審理時，他改口承認犯行，願意賠償10萬元和解，台中地院依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決書指出，經營車行的翁姓老闆，2022年12月15日到台中市一家KTV喝酒作樂，他叫來俗稱「傳播小姐」或「傳播妹」的女子小芳（化名）坐檯，翁男希望小芳，能把Nubra（隱形胸罩或胸貼）撕掉，小芳卻說自己沒有穿nubra，翁男想摸小芳的胸部，確認到底是不是真的沒穿nubra，小芳也同意翁男，可以隔著外衣觸摸胸部一下，不料，翁男不過癮，竟用右手勾住小芳脖子後，限制行動後，再強摸小芳胸部，甚至把手伸入衣內摸胸，再把小芳強拉入懷中，小芳掙脫甩開翁男，以雙手護住胸口，並與包廂內其他客人交換座位，始免於受到翁男的繼續侵害，之後報警提告。

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小芳還指控說，她不願給翁男摸，翁男還警告「你不能反抗、不能哭」，事後她躲入廁所，用手機告訴經紀人時，她還一度哭了，經紀人打電話給翁男，翁男質問她，「為什麼要把氣氛搞得那麼尷尬？」。

翁男於檢警偵查時，全盤否認犯行，但他於台中地院審理時，改口坦承犯行，並以分期付款賠償10萬元，與小芳和解，台中地院依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，條件是要履行分期付款賠償的和解內容，可上訴。

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