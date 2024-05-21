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當心詐騙！ 有人假冒學校主任訂餐及買茶葉

「李偉國」假冒神圳國中主任訂購茶葉。（圖由校方提供）

「李偉國」假冒神圳國中主任訂購茶葉。（圖由校方提供）

2024/05/21 10:35

〔記者歐素美／台中報導〕當心詐騙！最近有人以「李國偉」或「李偉國」名義，透過網路line或臉書私訊，假冒台中市石岡及神圳國中的主任，向餐廳或茶葉訂購餐點及茶葉，幸業者心覺有異向校方查證，才未被騙，但事先準備食材，空忙一場，還是讓業者覺得很心累。

上週有一名「李國偉」假冒石岡國中主任，透過網路臉書私訊，向台中市石岡區1家餐廳訂了23人的餐點菜色，由於對方未留電話，且操中國口音，業者覺得有點奇怪，就向石岡國中查證，才知石岡國中根本沒有主任叫李國偉，自己被騙了，幸好只是備了23人的餐點食材。

無獨有偶，上週五，1名「李偉國」又假冒神圳國中主任，透過line向神岡1家茶葉行訂購茶葉禮盒，說要送禮，要求配送；幸業者認識神圳國中的家長會長，就向家長會長求證，家長會長表明神圳國中並未有主任叫李偉國，才揭穿騙局。由於詐騙未得手，校方就未報警。

神圳國中校長劉夏豪獲知後，就將詐騙情形po到校長群組，結果才知石岡國中也有類似情形，而大里高中去年底也發生2起類似詐騙案件，許多校長才知原來有人假冒學校主任詐騙，特別提醒校方人員或相識的店家等注意，希望不要有人受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

李國偉假冒石岡國中主任。（圖由學校提供）

李國偉假冒石岡國中主任。（圖由學校提供）

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