竹聯幫大哥吃松山慈祐宮平安餐起口角 同桌2人遭砍肚破腸流

曾任竹聯幫松山會長的呂嫌，持彈簧刀刺傷2人後逃逸，今晨被警方拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/20 18:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫平堂大哥綽號「仔仔」的呂姓男子，昨天晚間參加台北松山慈祐宮平安餐會時，疑似因為喝醉酒，與同桌的盧姓及詹姓男子起口角，進而爆發肢體衝突，期間呂持彈簧刀刺向2人，造成詹、盧腹部刀傷、臟器外露，送醫搶救所幸無危險，而警方在今晨將呂男拘提到案，依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，39歲的呂男曾為竹聯幫平堂松山會會長，多年前以信義區某撞球店為堂口，為了增加幫派收入及吸收小弟，涉嫌在大台北地區販賣K他命給酒店小姐及酒客，更引誘被害人加入麻將賭局，設局詐賭後再暴力討債，被警方依組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

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警方調查，呂昨天晚間8時許，參加松山慈祐宮在景勤一號公園舉辦的平安餐會，酒過三巡後，呂與同桌的詹姓、盧姓男子爆發口角，在餐會結束離開的途中，雙方又再度起爭執，呂盛怒之下持彈簧刀刺傷2人，隨後逃離現場。

據查，詹、盧腹部受有刀傷、臟器外露，由友人駕車送往台北醫學大學附設醫院救治，2人手術後均送往加護病房觀察，目前尚無生命危險，但稱不知遭何人砍傷，對於整個經過避重就輕。

警方表示，擴大調閱監視器分析比對，並偵詢傷者同桌友人後，鎖定呂男涉有重嫌，於今天凌晨3時許持拘票，到呂嫌福德街家中將其拘提到案，查扣犯案所穿的衣物及彈簧刀1把，詢後依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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