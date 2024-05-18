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酒店妹LINE人夫「月經沒來」 雙雙挨告判賠60萬

黃姓酒店妹LINE陳姓人夫：「這次月經沒來」的對話，基隆地院認為，已侵害陳妻配偶權，判陳、黃須賠人妻60萬元精神慰撫金。（情境照）

黃姓酒店妹LINE陳姓人夫：「這次月經沒來」的對話，基隆地院認為，已侵害陳妻配偶權，判陳、黃須賠人妻60萬元精神慰撫金。（情境照）

2024/05/18 10:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某工程公司陳姓老闆常「戰酒店」，與黃姓酒店妹交往3年期間，不僅租屋藏嬌，還被陳妻發現2人以老公、老婆互稱，黃女月經沒來，傳LINE給陳：「這次月經沒來」、「也晚太多天了」。陳妻氣炸，以侵害她的配偶權，向陳男、黃女求償80萬元精神慰撫金。基隆地院審結判2人敗訴，要賠償陳妻60萬元。

陳妻起訴主張，她與先生結婚8年，婚後育有2子，3年前2月間先生被她發現，與黃姓酒店妹到汽車旅館開房發生性行為，先生當時請求原諒，不願離婚，還跟她協議不會再犯，每犯一次就會給她1000萬元作為賠償。

去年10月間，先生又被她發現，在新北市三重租屋作為2人約會場所；她再提離婚，先生又求原諒，表明不再與黃女交往，願意按月支付生活費10萬元給她。

隔月，先生又被她發現不僅與黃女仍在交往，2人還以老公、老婆互稱；黃女在LINE中問先生：「這次月經沒來」、「也晚太多天了」，她決定不再隱忍，以侵害她的配偶權為由，向先生與黃女求償80萬元精神慰撫金。

法院審理時，陳辯稱黃女擔任酒店公關陪侍，為獲客人點檯青睞與賺錢，不免要與客人保持曖昧及聯繫，甚至與客人出遊，黃女傳LINE給他：「這次月經沒來」、「也晚太多天了」，僅只向他講述自己身體狀況、抱怨為此事感到煩心，不能據此認定2人有發生性行為。

不過法官認為，陳男縱使在酒店認識黃女，也沒有互留LINE與常傳訊息的必要，再說黃女月經沒來，或是否有懷孕可能，事涉高度個人隱私，通常只會與配偶或交往對象討論，理應不會隨便告訴一般顧客。

判決指出，陳男、黃女2人在LINE中的對話內容及行為，顯已逾越一般男女社交的正常分際，破壞陳妻婚姻幸福與配偶權，判陳男、黃女要連帶賠償陳妻60萬元精神慰撫金。

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