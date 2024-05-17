19歲芳療師「嬰靈纏身」 神棍誆她塗「嘉明」可解災厄

19歲芳療師被神棍詐騙「嬰靈纏身」，要在8小時做愛3次才能解災厄。示意圖（資料照）

2024/05/17 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在SPA店擔任芳療師的19歲正妹小紫（化名）結識到店裡消費的陳姓男客，兩人相約到台南廟宇拜拜時，陳男突然聲稱「王爺上身」，還說小紫「嬰靈纏身」，要打金牌戴在身上，甚至兩人回到高雄後，陳男說「王爺還沒離開」，指示要在小紫的屁股和下體塗上「嘉明」，小紫被迫跟他發生2次性行為後報警，法官依強制性交罪判陳男徒刑4年2月。

判決指出，2016年4月，53歲陳姓男子到小紫任職的SPA店消費，兩人聊天甚歡打開話匣子後相約出遊；陳男開車載小紫到台南廟宇拜拜，兩人才剛到廟裡，陳男就說自己被王爺上身，誆稱「因為妳流產過，身體裡面有嬰靈，若不好好解決，家中長輩會生病，且妳男朋友是恐怖情人，若不分手，妳也會有災害」。

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小紫被他唬住，詢問該如何破解，陳男說，可以先打一面金牌掛在身上，小紫趕緊拿出3萬元請陳男幫他打金牌；兩人拜完回到高雄後，陳男再度以王爺名義，向小紫說要在小紫的屁股和下體塗上「嘉明」，且要在8小時內發生3次性行為，才可以化解厄運。

小紫被迫與陳男發生2次性行為後，陳男疑力不從心，只好跟小紫約下次再做，小紫返家後向家人和男友提及此事才驚覺受騙，趕緊去警局報案；陳男得知自己被告後展開逃亡生涯，直到7年後才落網。

高雄地院審理時，陳男坦承與小紫發生性行為，但辯稱雙方是合意性交，沒有強迫，更沒有騙她自己王爺上身可消災解厄；但法官根據小紫提供事後與陳男的對話紀錄，認定陳男用詐術先騙取金錢，再騙取小紫的清白，因此依詐欺取財罪判徒刑3月、得易科罰金，強制性交罪部分判徒刑4年2月，可上訴。

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