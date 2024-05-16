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中和某國中校園濺血 校方：當事者一時情緒激動、事後懊悔

2024/05/16 16:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區某國中上午發生學生持美工力割傷同學濺血事件，校長表示，當事學生因為受到多位同學冷言熱語調侃，一時情緒失控，才隨手拿起美工力揮舞，當他見到同學因此受傷流血，馬上感到十分後悔，校方已經對當事人及同班學生進行安心輔導。

該國中校長表示，此事為偶發意外，並非蓄意傷人，事由來自前2天為學校段考，今天上午發完考卷下課後，一群平常玩在一起的5、6個男學生圍在當事者學生身邊，調侃他「平常沒在念書，居然這次考試成績不錯」大家你一言、我一語地冷嘲熱諷他，讓他心裡很不舒服，一時情緒失控，拿起美工刀就朝周遭的同學揮舞，不慎劃傷其中1人。

校長說，當他看到對方受傷流血、被送往保健室，他自己也很恐慌，當下就感到十分懊悔，情緒呈現不穩狀態，師長獲報後，把當事學生帶到輔導室安慰，希望他能恢復平靜，同時老師也對同班學生進行安心輔導。

校長表示，經清查了解，當事學生平時與同學相處良好，與傷者也是好朋友，2人沒有恩怨、並非蓄意帶美工刀到校尋仇，而是平常就把美工刀放在鉛筆盒中，以利勞作、工藝課程使用，學校也為此召開教師會議，再次呼籲師長提醒學生使用學用品及美工刀的安全規範，避免發生意外。

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